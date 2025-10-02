特産品が楽しめると思う「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「ばんだい」、では1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「特産品が楽しめると思う福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新鮮な地元野菜のほか、磐梯はちみつや会津山塩などの特産品が豊富だと思います」（30代女性／愛知県）、「お酒が有名みたいでガチャなどもあるみたいだから」（20代女性／大阪府）、「地元のお菓子や特産品、新鮮な野菜や果物を購入できるほか、地元食材を使ったレストランもあるからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「会津の郷土料理や地酒など、地域色が強く楽しめるから」（50代女性／兵庫県）、「会津湯川米（コシヒカリ）やグリーンアスパラガス、純米酒『瑠璃光』などが人気です」（50代女性／広島県）、「地酒や会津本郷焼など、会津の伝統と味覚が集結しているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
1位：あいづ湯川・会津坂下（河沼郡湯川村）／36票湯川村と会津坂下町で共同整備された「あいづ湯川・会津坂下」は、会津地方の魅力をギュッと詰め込んだ道の駅です。施設内には、新鮮な地元の野菜が並ぶ「農産物マーケット」や会津地域のえりすぐりの品々をそろえた「あいづ物産館」が並び、地元産のお米、野菜、加工食品やお土産が充実。農家レストラン「くうべぇる」では、地元の食材や旬の野菜をふんだんに使ったメニューを楽しめます。
