俳優の橋本愛がInstagramを更新し、CHANEL「la Galerie du 19M Tokyo」展を仲の良い俳優である出口夏希と訪れた様子を公開した。

参考：橋本愛の表現の深さが際立つ『べらぼう』 ていは回を重ねる度に魅力的に

橋本の訪れた「la Galerie du 19M Tokyo」は、六本木ヒルズ森タワー52階にて9月30日から10月20日まで開催される、シャネルの芸術的な手仕事に触れる展覧会となっている。

投稿には、「Lesage 刺繍とテキスタイル、100年の物語」より「シャネルとの仕事──改革と抵抗」の展示を前に、美しい佇まいで真剣に鑑賞する姿や、絵画を観て微笑む橋本の横顔が写され、写真にあわせて展示を観て感じたことが橋本の言葉で綴られている。

また、「あっまたなっちゃんに会えてハッピーでした」と嬉しそうな言葉とともに、橋本から“永遠の妹”と呼ばれる出口との写真では2人で笑顔を見せ、楽しそうな要素がうかがえる。

コメント欄では「言葉にならない美しさとはこのことですね……」「フランスと日本の職人さんの丁寧な拘りが、お二人が着こなすファッションからすごく伝わってきました」「かわいいコンビ最高」とツーショットを喜ぶ声も。

橋本は放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のてい役での好演が話題を呼んでいるが、10月3日より公開の映画『アフター・ザ・クエイク』にも出演。岡田将生演じる小村徹の妻・小村未名として、阪神・淡路大震災のニュース映像を5日間見続けた後、「2度と戻らない」という置手紙を残して突然家を出ていく役柄を演じる。（文＝リアルサウンド映画部）