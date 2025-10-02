敬遠直後にベッツが左翼線二塁打

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で出場。7回1死二塁でプレーオフ初の申告敬遠を受けた。直後にムーキー・ベッツ内野手が左翼線へ適時二塁打。SNSでは「どうしたらええねん」「リーグ最強バッター大谷の後ろに敬遠絶許ベッツ、フリーマンがいる絶望打線」とファンも相手に同情していた。

本拠地がブーイングに包まれた。7回1死二塁の第5打席。レッズのテリー・フランコーナ監督は指を4本立てて歩かせることを選択した。プレーオフでは自身初の申告敬遠だった。しかし続くベッツが適時二塁打。点差を6点に広げた。

ベッツは今カード2試合で9打数6安打、3打点と絶好調だった。試合前の会見でフランコーナ監督は大谷への敬遠策について「冗談だろ？ 君はベッツとフリーマンの名前を聞いたことはあるかな？」と返していた。敬遠作を取らないことを匂わせていたが、最終的な決断は裏目に出てしまった。

SNSでもレッズに同情する声が。「大谷と勝負→大谷にタイムリー 大谷を申告敬遠→後続にタイムリー 詰みってこと？」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）