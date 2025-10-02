¤¢¤È1»à¤Çµ¬ÄêÅþÃ£¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¡¢3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡¡13¾¡¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÅÐÈÄ¤Ê¤·
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£2¡Á3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¡£º£µ¨¤ÎÅêµå²ó¿ô¤Ï142²ó2/3¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È1/3²ó¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÅÐÈÄ22»î¹ç¤Ç12¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦78¡£8·î°Ê¹ß¤Ï6Ï¢¾¡¤È¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¡Ö»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ¤òµÙ¤á¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÙÍÜ¤ò¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢13¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÂç´ØÍ§µ×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£