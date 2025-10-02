¡Ö¼ã¤Ã¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥Éà¥¢¥¤¥É¥ëá¥¢¥Ê¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡×
30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏRKBËèÆüÊüÁ÷¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ËÜ¾±ËãÎ¤»Ò¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸¶¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¸¶¸ý¡¦¤Ï¤Ê¤ï¤Î¡¡ÍÙ¤ë¡ª¤¹¤Þ¤¤¤ëÂç¸æÅÂ¡Ù¤Ç¿ôÇ¯´Ö¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡2008Ç¯¡¡¸Æ»Ò¤Ç¤Î¥í¥±¤Î¤È¤¤Î¤â¤Î¡¡3¿Í¤È¤â¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤Ã¡×¡Ö3¿Í¶¦¼ã¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡ÖËÜ¾±¤µ¤óÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾±¤Ï1997Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢24Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£¡Ö¸¶¸ý¡¦¤Ï¤Ê¤ï¤ÎÍÙ¤ë!¤¹¤Þ¤¤¤ëÂç¸æÅÂ¡×¤Ï¡¢¸¶¸ý¤È¤Ï¤Ê¤ï¤¬¥á¥¤¥óMC¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç2003¡Á11Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£