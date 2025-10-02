「めちゃくちゃ生命力強い」大阪市内の歩道に“ど根性メロン” 目の前にある洋菓子店のゴミからタネが落ちて芽が出た可能性？ うわさを聞きつけて写真を撮りに来る人も
大阪市内の歩道の片隅で人知れず育っていたのは、あのフルーツでした。
大阪・西淀川区。阪神「姫島駅」から徒歩５分ほどの場所。歩道の片隅のわずかな隙間から顔をのぞかせているのは、メロン。
直径約１３ｃｍ、電柱の根本からツルが伸び、まるまるとした“ど根性メロン”がなっています。
（通行人）「立派ですねえ、これ。模様もちゃんと入っている」
（通行人）「めちゃくちゃ生命力強いと思う。普通は育たないでしょう」
「これだけのためだけに、きょう（尼崎から）来たんです。ここまでだったら自転車で来れると思って。１時間かかった」
「ど根性」と言えば…
去年は京都の五条通の中央分離帯で「ど根性スイカ」。おととしも大阪市内の御堂筋で「ど根性スイカ」が。同じウリ科の仲間ですが今回は「メロン」です。なぜこんな場所に実がなったのでしょうか？
よく見ると、目の前には洋菓子店があり、メロンを使った商品も販売されているといいます。
実は、メロンが見つかったのは店から出たゴミを置く場所で、ゴミ袋からタネがこぼれ落ちて芽が出た可能性もあると話します。
（洋菓子店の店員）「今年は数回なんですけど、デコレーションケーキの上に飾ったりするのに（メロンを）購入して何回かは使いましたけど。その時のゴミが…（原因）かもしれないです」
最近は、メロンの観察を続けているそうで…
（洋菓子店の店員）「気づいたのは３週間くらい前です。そのころはまだ網目とかが全然ない状態で。いつも見守ってました」
食べることはできるのでしょうか？専門家に聞いてみると…
（大阪環農水研 山崎基嘉さん）「なかなか答えにくいところなんですが…得体のしれないものなので食べない方が無難です」