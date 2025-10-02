【女性刺殺事件】「ＤＶが酷かった。わたしも子どもも恨みつらみしかない」逮捕の男の元妻が取材に応じる　事件４日前には男と被害女性が口論となり警察が対応　大阪・東大阪市

１０月１日、大阪府東大阪市の住宅で女性を刺して殺害したと自首し、逮捕された男が、過去に女性への暴行などで警察から注意を受けていたことが分かりました。



殺人の疑いで逮捕された東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（５１）は１０月１日、自宅の３階の一室で佐藤ありささん（３３）の腹や腕などを刃物で複数回突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。



警察によりますと２人は以前、交際し同居していたとみられ、佐藤さんは今年９月までの３年間で５回、「容疑者から胸ぐらをつかまれた」など暴行を訴える相談や口論になったとする通報をしていました。





一方で２日、永久容疑者の元妻が取材に応じました。（永久容疑者の元妻）「暴力とかＤＶとかが酷かったので、子どもたちも怖がっていた。会うことに怖がっていたので、『何されるかわからへん』って言って。正直わたしも子どもも恨みつらみしかなくて、次何やられるんやろう、次何やられるんやろうとずっと追いつめられていた」警察によると、事件４日前には元交際相手の佐藤さんが永久容疑者の自宅に荷物を取りに行った際に口論となり、警察が駆け付けてトラブル対応に当たったということです。警察は佐藤さんが再び家を訪れた経緯についても調べています。