日本テレビ、ナショナル・リーグ地区シリーズ第2戦「ドジャース×フィリーズ」を地上波生中継
日本テレビは2日、日本時間7日に行われる米大リーグ（MLB）ナショナル・リーグ地区シリーズ第2戦「ドジャース×フィリーズ」を地上波日本テレビ系全国ネット（一部地域を除く）で緊急生中継することを発表した。
【写真複数】この3ショットは貴重！談笑するダルビッシュ有＆大谷翔平＆山本由伸
大谷翔平らが所属するドジャースが、ワイルドカードシリーズ2連勝で地区シリーズに進出。2年連続ワールドシリーズ制覇へむけ、大谷、山本由伸、佐々木朗希という日本人トリオ揃うドジャースが、ナ・リーグホームラン王であるシュワーバーを擁する東地区優勝のフィリーズとの大一番を生中継で届ける。
なお、試合開始時間が未定のため決まり次第、放送枠を確定するとしており、詳細は順次発表となる。
