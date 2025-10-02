◇九州ミッドシニアゴルフ選手権最終日（2025年10月2日 福岡県小郡市 小郡カンツリー倶楽部＝6425ヤード、パー72）

2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われ、JR関連企業の役員を務める66歳の八丁禎二（九州八幡）が通算1オーバー、145で、6月の九州シニアに続きシニア大会連覇を果たした。

2アンダーの首位で出た八丁は、1バーディー、4ボギーとスコアを伸ばせなかったが勝負の懸かるラスト5ホールをスコアカード通りのパーで切り抜け後続に1打差で逃げ切った。同一年度の九州シニア（55歳以上）と同ミッドシニア（65歳以上）のダブル優勝は史上初の快挙。

2位には河口康広（司ロイヤル）、3位に2016年日本シニア覇者の榎隆則（大分中央）が入った。

《九州ミッドシニアゴルフ上位成績》

（1）八丁禎二 145（70・75）

（2）河口康広 146（71・75）

（3）榎 隆則 147（72・75）

（4）佐藤賢悟 148（74・74）

（4）野上英司 148（71・77）

（6）坂田 巧 149（76・73）

（7）佐藤憲一 150（80・70）

（7）佐々木茂 150（75・75）

（7）豊村昭司 150（73・77）

（10）長野清一 151（80・71）

（10）阿多幸也 151（77・74）