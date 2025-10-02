スポニチ

　◇九州ミッドシニアゴルフ選手権最終日（2025年10月2日　福岡県小郡市　小郡カンツリー倶楽部＝6425ヤード、パー72）

　2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われ、JR関連企業の役員を務める66歳の八丁禎二（九州八幡）が通算1オーバー、145で、6月の九州シニアに続きシニア大会連覇を果たした。

　2アンダーの首位で出た八丁は、1バーディー、4ボギーとスコアを伸ばせなかったが勝負の懸かるラスト5ホールをスコアカード通りのパーで切り抜け後続に1打差で逃げ切った。同一年度の九州シニア（55歳以上）と同ミッドシニア（65歳以上）のダブル優勝は史上初の快挙。

　2位には河口康広（司ロイヤル）、3位に2016年日本シニア覇者の榎隆則（大分中央）が入った。

《九州ミッドシニアゴルフ上位成績》

（1）八丁禎二　145（70・75）

（2）河口康広　146（71・75）

（3）榎　隆則　147（72・75）

（4）佐藤賢悟　148（74・74）

（4）野上英司　148（71・77）

（6）坂田　巧　149（76・73）

（7）佐藤憲一　150（80・70）

（7）佐々木茂　150（75・75）

（7）豊村昭司　150（73・77）

（10）長野清一　151（80・71）

（10）阿多幸也　151（77・74）