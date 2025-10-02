¥È¥è¥¿¡¢»ùÆ¸¤¬¹âÎð¼Ô¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¡¡»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×³Ø½¬
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï2Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎÈÓÌî¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¸þ¤±¤Ë¹âÎð¼Ô¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£»ùÆ¸¤¬¼êÂ¤òÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¥¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¼è¤Ã¼ê¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¡£
¡¡6Ç¯¤ÎÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¯¥·¡¼¡×2Âæ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊ¶á¤¯¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤Ã¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Éþ¤ÎÃ¦¤®Ãå¤ä³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤âÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿ºûÁÒÀ²¼ù¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¼è¤Ã¼ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£