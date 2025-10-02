¥Ð¥ì¡¼¡¢¹â¶¶Íõ¡Ö2Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¡×¡¡SV¥ê¡¼¥°¤¬³«ËëÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤¬2Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¾·¤¤¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ËëÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢24Æü¤ËÂçºåB¤È³«ËëÀï¤òÀï¤¦ÃË»Ò½éÂå²¦¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¹â¶¶Íõ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¶¯¤¤¥Ð¥ì¡¼¤Ç2Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐ¤Ç¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤ÎÀ¤Âå¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¿·¤·¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó1°Ì¤ÎÂçºåB¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤ò¼Âà¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ËÎå¤ó¤À¥¨¡¼¥¹À¾ÅÄ¤Ï¡Ö³«Ëë¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÅö¤¿¤ì¤Æ¸÷±É¡£ºòµ¨¤è¤ê¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï10Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÂçºåM¤ÎÎÓ¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤Ï1²óÀï¤¬4·î10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·è¾¡¤ÏÆ±25Æü¤«¤é²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¡£ÃË»Ò1²óÀï¤Ï5·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢Æ±15Æü¤«¤é²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç·è¾¡¤ò¹Ô¤¦¡£