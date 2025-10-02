³°Éô´Æºº¡¢3¸©»Ô¤ËÍ¥½¨¾Þ¡¡»ÔÌ±¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥ó¡¢´ôÉì¸©¤Ê¤É
¡¡Á´¹ñ»ÔÌ±¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥óÏ¢Íí²ñµÄ¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï2Æü¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÈÀ¯Îá»Ô¡¢Ãæ³Ë»Ô¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊñ³ç³°Éô´Æºº¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡ÖÄÌ¿®Êí¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ôÉì¸©¤È²Æì¸©¡¢Âçºå»Ô¤Î3¼«¼£ÂÎ¤ò¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ËÁª¤ó¤À¡£ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿´Æºº¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥óÂç¾Þ¡×¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤³ºÅö¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸î»ö¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÅºÉÕ»ñÎÁ¤ÎÏ³¤ì¤«¤é¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¸«Ä¾¤·¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ØÅ¦¤·¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£²Æì¸©¤Ï¡¢¸©¤ÎÁ´Ä£Åª¤ÊÆâÉôÅýÀ©¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÅÀ¤¬¿·¤·¤¤¤È¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤Ï´Ñ¸÷´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î½¸µÒ¤Ø¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤òÄó¸À¤·¤Æ¤ª¤êÍÍÑ¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£