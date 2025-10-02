ラガーディア空港の誘導路で２機の飛行機が衝突した＝１日、米ニューヨーク市/Dylan Crow

（ＣＮＮ）米ニューヨークのラガーディア空港で１日夜、米デルタ航空の地方路線用の旅客機２機が誘導路上で接触し、片方の翼がもう一方の機体の操縦席の窓を直撃した。

デルタ航空の発表によると、衝突したのはいずれも地域航空会社エンデバー・エアが運航するＣＲＪ―９００型機で、低速で接触した。

ノースカロライナ州シャーロットから到着した５０４７便の機首に、バージニア州ロアノークへの出発の準備をしていた５１５５便の翼が衝突した。

航空管制交信を傍受するサイト「ＬｉｖｅＡＴＣ．ｎｅｔ」によると、５０４７便の操縦士は管制官に無線で「Ｍ誘導路でＣＲＪ２機が衝突した」と伝えた。操縦士は、相手の右翼が機首と操縦席の窓に当たったと報告していた。

航空管制の音声によれば、５１５５便の操縦士は、衝突により客室乗務員１人がひざを負傷したと報告した。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社によると１人が病院に搬送された。これ以外に負傷者はいなかった。

デルタ航空は声明で「乗客と従業員の安全が何よりも優先されるため、関係当局と協力して発生した事象を調査する」と述べ、乗客に謝罪した。

５０４７便には乗客５７人、５１５５便には２８人が搭乗していた。乗客は空港側が手配したバスでターミナルに移動し、ホテルと食事が提供された。

港湾公社によると、この事故で空港の運航に影響は出なかった。