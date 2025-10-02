「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が2日、X（旧ツイッター）を更新。今月5日（日）に開催を予定だった神奈川県横須賀市の「よこすか開国花火大会2025」中止について、私見を述べた。

横須賀市観光案内所の公式Xは「【お知らせ】10月5日（日）に開催を予定しておりました『よこすか開国花火大会2025』は、『日米親善ヨコスカフレンドシップデー2025』の中止に伴い、安全確保の観点から開催中止となりました。楽しみにしていただいた皆さまには心よりお詫び申し上げます」と発表。

ひろゆき氏は当該投稿を引用した上で「『風が吹けば桶屋が儲かる』じゃないけど、アメリカ政府の予算が停止すると、横須賀の花火大会が中止になるという現実」と記述。その上で「こんなん予測してた人おるん？」と投げかけた。

ひろゆき氏の投稿に対し「誰も読めない因果関係ってありますよね。アメリカの予算ストップが横須賀の花火に直撃とか、さすがに想定外すぎる。世の中、つながってるってことか」「他国で打ち上げる花火より国家予算が大事ってこと…かな？」「政府が止まったら花火まで止まる。現実、想像以上に直球すぎる」などと書き込まれていた。