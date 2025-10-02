巨峰とココナッツが香る！大人におすすめのリキュールカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

リキュール【イタリアンサーファー（Italian Surfer）】

ビーチが似合うトロピカルカクテル

アマレットとココナッツリキュールをベースに、パイナップルジュースで割ったトロピカルなドリンク。パイナップルのデコレーションもリゾート気分を盛り上げてくれる。夏のビーチで楽しみたい一杯。

レシピ

アマレット：30ml

ココナッツリキュール（マリブ）：30ml

パイナップルジュース：適量

氷を入れたグラスにアマレットとココナッツリキュールを注ぎ、冷やしたパイナップルジュースで満たす。混ぜて、カットしたパイナップルを飾りつけて完成。

ひとことメモ

誕生は、20世紀後半から21世紀初頭と、比較的新しいカクテル。カリフォルニアやハワイのバーから広まっていったそう。

リキュール【イブニングドレス（Evening Dress）】

紫色のドレスをまとった淑女がモチーフ

女性の夜の正装をモチーフに、おしゃれなグラスの形、色、テイストをトータルコーディネート。巨峰リキュールをメインに使用し、すっきりとした味わいに仕上げている。グラス選びや飾る花にもこだわって楽しみたい。

レシピ

巨峰リキュール（巨峰紫）：30ml

ホワイトキュラソー（コアントロー）：20ml

グレープフルーツジュース：20ml

トニックウォーター：適量

トニックウォーター以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、トニックウォーターで満たす。軽く混ぜ、カットレモンや花を飾りつけて完成。

ひとことメモ

イブニングドレスは最も格式高い女性の正礼装。準礼装に当たるのがカクテルドレス。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡