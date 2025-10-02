巨峰とココナッツが香る！大人におすすめのリキュールカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】
リキュール【イタリアンサーファー（Italian Surfer）】
ビーチが似合うトロピカルカクテル
アマレットとココナッツリキュールをベースに、パイナップルジュースで割ったトロピカルなドリンク。パイナップルのデコレーションもリゾート気分を盛り上げてくれる。夏のビーチで楽しみたい一杯。
レシピ
アマレット：30ml
ココナッツリキュール（マリブ）：30ml
パイナップルジュース：適量
氷を入れたグラスにアマレットとココナッツリキュールを注ぎ、冷やしたパイナップルジュースで満たす。混ぜて、カットしたパイナップルを飾りつけて完成。
ひとことメモ
誕生は、20世紀後半から21世紀初頭と、比較的新しいカクテル。カリフォルニアやハワイのバーから広まっていったそう。
リキュール【イブニングドレス（Evening Dress）】
紫色のドレスをまとった淑女がモチーフ
女性の夜の正装をモチーフに、おしゃれなグラスの形、色、テイストをトータルコーディネート。巨峰リキュールをメインに使用し、すっきりとした味わいに仕上げている。グラス選びや飾る花にもこだわって楽しみたい。
レシピ
巨峰リキュール（巨峰紫）：30ml
ホワイトキュラソー（コアントロー）：20ml
グレープフルーツジュース：20ml
トニックウォーター：適量
トニックウォーター以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、トニックウォーターで満たす。軽く混ぜ、カットレモンや花を飾りつけて完成。
ひとことメモ
イブニングドレスは最も格式高い女性の正礼装。準礼装に当たるのがカクテルドレス。
リキュール（Liqueur）とは
蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。
