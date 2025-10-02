通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．６％付近に小幅低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．６％付近に小幅低下

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９．６％付近に小幅低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.62 6.36 8.17 6.22

1MO 9.24 6.50 7.56 6.43

3MO 9.24 6.70 7.73 7.15

6MO 9.33 6.88 8.11 7.42

9MO 9.38 6.99 8.42 7.66

1YR 9.41 7.08 8.62 7.84





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.42 7.07 6.55

1MO 8.08 7.87 6.70

3MO 8.59 8.24 7.07

6MO 8.99 8.78 7.36

9MO 9.29 9.12 7.55

1YR 9.49 9.33 7.70

東京時間16:41現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは９．６％付近と東京午前の１０％付近から小幅に低下している。日本時間午後３時半からの内田日銀副総裁の全国証券大会スピーチが注目されたが、タカハトどちらに偏ることなく無難な内容にまとめていた。ドル円相場は発言前のレンジをやや拡大するにとどまり、方向性は示されなかった。

外部サイト