これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。

離婚経験のある30代の結美さん（仮名）のもとに、浮気で別れた元夫から届けられた荷物の中身はロープと、かつて夫婦で出かけた料亭のパンフ。浮気相手とも訪ねたであろう郊外の隠れ家的料亭と、その日のドライブの記憶が夢で何度も思い出されていた結美さんは、荷物を開けた日から“夢の続き”を見る。森に消えた夫、女の悲鳴……夢の中で、結美さんはなぜか“元夫も、あの悲鳴の主も、すでに死んでいる”と直感する。

黄昏時に到着するも、結美さんが彷徨ううちに辺りはどんどん暮れはじめ……

＊＊＊

震える脚を励まして、這うようにして車に乗り込み、エンジンを掛けようとして――

目が覚めると同時に、ベッドの周りで人の気配がどよめいた。

1人や2人ではない、数名の人間が、いる。



見知らぬ人々が立てる衣擦れの音、息遣い、かすかな溜息が薄暗い室内に流れ、床が小さく軋む。

うち1人は彼女の枕もとに立っていて、それが元夫だということが彼女にはなぜか察せられた。

彼は身をかがめ、彼女の耳もとで「来たらわかるよ」と優しく囁いた。



恐怖のあまり声も出ず、無我夢中で飛び起きると、静寂に満たされた寝室には人影もなく、今まで誰かがいた痕跡も見当たらなかった。



しかし、すべてが夢ではない証拠に、ゴミ箱に捨てたはずのロープがベッドの足もとに落ちていたのである。

真実を探して

次の休日に、結美さんは、例の八王子市の峠道を訪れた。

迷っているうちに午後になってしまい、自分の車を運転して1人で来てみれば、到着したときにはすでに黄昏どきであった。

昔、元夫が車を停めた辺りに停車して、エンジンを切った。

このエリアは「奥高尾」と呼ばれる、八王子市の中でも辺鄙な場所だ。市内随一の観光スポットである霊山・高尾山の山系に入るのだろうが、車通りは少なく、路肩に駐車しても通行の妨げにはならなそうだった。

民家から遠く、人も滅多に来ないようだ。

車を降りて周辺を見回してみたけれど、どこか遠くで鴉が鳴いただけで、いたって静かである。

カーナビの履歴と結婚記念日の出来事から、元夫は、こういう場所に女性たちを誘うことを好んでいたのは間違いないと考えられるが……なぜだろう？



特に景色が優れているわけでもないのに。

じわり、と、日が翳った。

再会は突然に

こんなところで、独りで、辺りが暗くなってしまったら、さぞ怖かろう。



そう思った途端に、さっきの疑問に対する答えが天啓のように閃いた。



謎めいた夫の行動。

不特定多数の、いきずりの女たち。

ロープ。

それらを繋げる解答が、どす黒い恐怖で彼女の心を塗り潰した。

その直後、真後ろで元夫の声がした。

世間話に相槌を打つかのような、のんきな口調で、

「うん。そうだよ」

と、生々しい肉声が……。

すぐそこに立っているだろうと思わせられるが、そんなはずがない。

「やっとわかった？ あのときこうすることも出来たのに……」

いつの間にか、ロープが首に巻きついていた。

必死で逃れて車に乗り込み、ドアを閉めると、ロープも元夫も影も形も無く、ほんの刹那の幻覚だったとしか思えなかった。

幻ならば、害はない？ いつかは忘れられるだろうか？

いいや。……件の“解答”が頭から去らない限り、この怖さから逃れるすべはないことは明らかだった。

お焚き上げ

インタビューのとき結美さんは、「誰かに聴いてもらいたくて応募しました」と私に言った。

そして傾聴したのが、以上の話だ。

知りたくなかったと、今、私は思っている。

「……泣きながら車を運転して、夜になる前に、いったん自分の家に辿り着きましたが、怖くて寝られなくて、マンガ喫茶に朝までいました。翌日出勤し、仕事が終わると千葉県の実家に帰って……ひと月ぐらい実家から通勤していました」

その間に、神社でお祓いを受け、自宅に神主に来てもらってお浄めをしてもらったという。

「それからは、幽霊が現れることも、捨てたはずのロープが出てくることもありません。もう大丈夫です」

私は「でも、例の“解答”は？」と彼女に食い下がらずにはいられなかった。

「済んだことですから」

と彼女は言った。

だが、もしも……。私も、結美さんと同じ結論に至ってしまった。それが、もしもあたっていたとしたら……。

「そうだ、元旦那さんの消息を確認してみたらどうでしょうか。彼がご無事であれば、私と結美さんの推理は間違っていることになります。そうであれば、どこかの山中ですでに発見されていたり、今後見つかったりする身許不明の女性の遺体について、気を揉む必要がなくなる。完全にスッキリするじゃありませんか」

つい早口で食い下がった私をいなすように、結美さんは言った。

「……では、もしも彼が本当に亡くなっていたら、どうします？ 私はこれ以上関わりたくない。私、何も悪いことはしていませんよね？ はっきりした証拠があるでなし、真相を究明する義務や義理はないと思いませんか」

私は言葉を失い、踏み込み過ぎたことを彼女に謝罪して、インタビューを終えた。

思えば、私にも、そしてこれをお読みになったあなたにも、そんな義務も義理もない。

こうして曖昧な罪が希釈されて薄く拡散することを、結美さんは願ったのだ。

＊＊＊

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部