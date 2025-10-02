これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、コロナ離婚を経験したひとりの女性の身に起きた出来事を紹介する。

＊＊＊

結美さん（仮名）は3年前に離婚した。別れた原因は、新型感染症の流行に伴い、夫婦そろって自宅勤務に切り替わったことで、夫の嘘がばれたからだ。

それまで彼女の夫は最低でも月に1度、多い時は2〜3度も出張と称して外泊してきた。

しかし感染症の蔓延を防ぐために自宅勤務になれば、頻繁な出張もなくなる。少なくとも減りはするだろうと思っていた。

元夫からの小包など、どうでもいい。……だが、好奇心は止められなかった

だが、あいかわらず出張の回数は減らないようだ。そこで疑惑が生じて、いろいろと探ってみたところ、夫の愛車のカーナビに行ったことのない場所が複数記録されていたのであった。

多くは結美さんが知らないレストランやホテルの検索履歴だったが、その他にも近郊の山林を示す履歴もいくつかあり、浮気相手とドライブを愉しんだことが推察された。

離別のとき

結婚から5年経ち、共に30代半ばになるが、子どももなく、元より夫婦仲は冷めていた。

家は、結美さんが亡き祖父から遺贈された古い木造家屋で、結婚前から住んでいたので、夫婦の共有財産でもない。

だから、結美さんが証拠を突きつけて別れを迫ると、夫があっさりと浮気を認めて離婚に応じたのは、さして意外なことではなかった。

お互いに冷静で、口論にもならなかった。

夫によれば浮気相手は不特定多数で、派遣型の「夜の仕事の女性」が大半であり、そこにごく少数のマッチングアプリで釣れた女性が混ざるとのこと。

それを聞いて結美さんは、去年の秋、結婚記念日に、どこかで夫が見つけてきた隠れ家的な料亭に連れて行ってもらった後、深夜、料亭付近の峠道をドライブしたことを想い起して、心の底から厭な気持ちになった。

あのとき、暗い森に囲まれた山中に車を停めて語り合い、キスを交わした。

……夫は同じことを不特定多数の女たちとやっていたのに違いない。

カーナビの履歴を鑑みれば、それは明らかだと思われた。

意外な郵便物

結美さんの心の傷は深く、離婚後もたびたび峠道の夢を見た。

夫の愛車に乗って2人で峠を走り、やがて道端に停車する。底知れぬ暗闇を抱いた木立ちに押し包まれた山奥で、気がつくと、夫の姿が消え、独りぼっちで助手席に座っているのだ。

この夢は次第に間遠になり、やがて離婚しなければ8回目の結婚記念日だった日が巡ってくる頃にはすっかり見なくなった。

あれから約3年。社会もおおむね平常に戻り、勤務先から元の通りに出社を課されるようになって久しい。

離婚後も結美さんは引っ越さなかったので、時計の針が結婚前の独身時代に巻き戻されたかのように感じることもしばしばあった。

そんなある日、突然、元夫から小包が送られてきた。

およそ30センチ四方の四角いダンボール箱が宅配便で自宅に届き、何かと思えば差出人の欄に元夫の名前が記されていたのだ。

結美さんは戸惑った。

まず、急に送り付けてきた意図がわからない。

離婚直後なら、家を出ていくときに誤って持ち出した結美さんの物を返して寄越したのだろうと見当がつく。

だが、3年も経っている。

誕生日や何かの記念日でもない。

箱は羽のように軽く、振るとカサカサと乾いた音を立てた。

嫌がらせで変な物を送ってきた？ しかし元夫に憎まれる筋合いはなく、遺恨なく別れたはずだ……。

未読スルーのLINE

突き返した方が無難だろうが、あいにく彼女は好奇心旺盛な性質だった。

だから、おっかなびっくり開けてみたのだが。

「えっ？」

思わず声が出てしまった。

箱の底で剥き出しのロープがとぐろを巻いていたのだ。

その下に、見覚えのある料亭のパンフレットが1部。

ロープの長さは180センチぐらいで、彼女は咄嗟に首吊り自殺を連想した。

「これで死ねっていうこと？」

独りごちながら、料亭のパンフレットをためつすがめつしたが、どこにも変わったところは見受けられなかった。メモが書き込んであるわけでもなく、他には手紙も何も無い。

どんな意図でこんなものを送ってきたのだろう。考えてもらちがあかないので、気は進まなかったけれど、元夫にLINEで訊ねてみた。

しかし一向に既読がつかず、仕方なく電話をかけてみたが、「おかけになった電話は、電波の届かない場所にある、または電源が入っていないためかかりません」というアナウンスが応えるばかりだった。

結美さんは元夫の職場や実家に連絡するほどのことでもないと判断して、ロープとパンフレットをゴミ箱に捨てた。

夢の続きは

奇妙な出来事だったが、これでお終い……になるはずだった。

箱が届いた日の夜に、久しぶりに峠道の夢を見た。



ただ、これまでは無かった夢の続きがあった。



――ふと気づくと元夫の姿が車の中から消えている。そこまでは今までと同じなのだが、そこで目が覚めず、彼女は慌てて辺りを見回す。

すると、森に入ってゆく夫の背中を見つけるのだ。

急いで車から降りて夫を追いながら、「どこへ行くの？」と呼び掛けるが、夫は答えず、樹々の間に消えていこうとする。



結美さんは、真っ暗な森の奥へ足を踏み入れることを躊躇した。

すると、遠くから女性の悲鳴が聞こえてきた。

ギョッとして立ちすくむ。

そのとき、土の匂いがにわかに強まったかのように感じ、梢のざわめきと虫の声だけが鼓膜に溢れて、なぜか、今ここには生きている人間が自分しかいないことをふいに悟った。

つまり、元夫も、あの悲鳴の主も、すでに死んでいる――。

＊＊＊

嫌な気持ちにしかならない郵便物。そのためか不穏な夢に続きができてしまった。【記事後編】では、実際に“あの場所”に向かう展開に。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

デイリー新潮編集部