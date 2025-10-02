山形市の山寺・立石寺で江戸時代に作成されたとみられる大量の木札が発見されたことが、山形大学の発表で明らかになりました。その数はおよそ10万点に上り1か所から見つかった江戸時代の木札としては、国内最多だということです。



山寺・立石寺で発見された木札です。大きさは大小さまざまで、多くは、長さおよそ30センチ幅は4センチほど。木札に書かれた年号から江戸時代の1669年から1692年に作成されたものとみられています。

山形大学の2日の会見で学術研究院の荒木志伸教授が発表しました。

木札は、2021年に山頂にある「奥の院」近くの岩窟にサルが入り込み、木札を散乱させたことがきっかけとなり立石寺の関係者が発見しました。

その木札の一部について荒木教授と学生が考古学の授業でおととしから調査を重ねた結果、総数は、およそ10万点に上ると推定され、1か所から見つかった江戸時代の木札としては、国内最多とみられることが分かりました。

木札の大半は、仏教の教えが書かれた経文や故人を供養するために墓に立てる卒塔婆だということです。





山形大学学術研究院 荒木志伸教授「どのような文字が書かれているかということ。先祖供養や女人救済といった目的でいくつかのパターンがあるようで現段階では、60パターンぐらいの文字の内容が確認できている」雨風にさらされず、保存状態の良い木札が大量に発見されることは、非常に珍しいといいます。山寺には、文献史料がほとんど残されていないことから、荒木教授は、木札が当時の多様な庶民信仰を伝える貴重な手掛かりになると話します。山形大学学術研究院 荒木志伸教授「木札から山寺と麓の寺との関わりや天台宗以外の宗派に属する人々の供養願文や戒名なども確認されているので、まさに山寺の庶民信仰の実態を示すような史料だと言える」山形大学では今後、AIを活用したシステムの開発を民間会社と行い、より詳細な調査を進めていく計画です。