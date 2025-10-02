川崎麻世、秋らしい“ニューヘア”を披露 シックな大人スタイルに反響「本当にカッコイイ」「カラー素敵ですね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。秋を感じる新しいヘアスタイルを披露した。
【動画】「very beautyfull」川崎麻世が披露した秋らしい“ニューヘア”＆カットの様子
川崎は「そろそろ秋の気配を感じて来ましたね。髪もハイライトを少し残してダークにしてみました。男性も美容やファッションの凝り固まったセンスを捨ててチャレンジしてみましょう。きっと新しい発見や出逢いがあるはずですよ」とつづり、シックなジャケットに身を包んだ大人の雰囲気漂うショットを公開。モノトーンのポージング写真や、サロンでのカット中の様子も披露した。
コメント欄には、「カラー素敵ですね」「本当にカッコイイですね」「very beautyfull」などの声が寄せられ、落ち着いた秋の装いとともに新ヘアを楽しむ姿に、ファンから温かい反響が広がっている。
