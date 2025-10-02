2025年10月の星空情報：21日に最接近のレモン彗星（C/2025 A6）に注目

10月に入り、夏の暑さは影を潜め、朝夕には肌寒ささえ感じる季節となりました。

「天高く馬肥ゆる秋」という言葉の通り、湿度が下がって空気の透明度が増し、宇宙の深いところまで見渡せそうな、澄み渡った星空を楽しむことができます。

この言葉の後半にある「馬肥ゆる秋」とは、秋に馬が食欲を増し、肥えてたくましくなる季節を表しています。馬のたくましい姿は、実りの秋の象徴とも言えるのかもしれません。

【▲ 2025年10月中旬 21時頃の東京の星空（Credit: 国立天文台）】

今の時期は、星空にも馬の星座を見ることができます。

南の空の高いところを見上げると、4つの星が正方形に近い形に並んでいます。これが、秋の空の目印である「秋の四辺形」です。

この秋の四辺形の南西側に馬の頭、北西側に前足を表す星が位置しており、逆さになって空を駆ける馬の姿が描かれています。

これは、翼の生えた純白の天馬をかたどった星座「ペガスス座」です。

一般には「ペガサス」と発音されますが、星座名としてはラテン語読みで「ペガスス」と呼ばれています。

秋の四辺形を手がかりにすると、秋の星座をいくつか見つけることができます。

秋の四辺形の西側の星を結び、その線を空の低い方へ延ばしていくと、1等星のフォーマルハウトが見つかります。

この星は、秋の星空にける唯一の1等星で、名前の由来は「魚の口」です。

名前の通り、フォーマルハウトは「みなみのうお座」の口元に位置しています。すぐ上にある「みずがめ座」からこぼれる水を、口で受け止めているように見えます。

秋の空には、もうひとつ魚の星座を見ることができます。

秋の四辺形の南東側に、星が大きな「く」の字型に並んでいます。これは「うお座」の星の並びです。

2匹の魚がリボンのようなもので結ばれている様子が描かれており、神話では愛と美の女神アフロディーテと、その息子エロースが変身した姿であると語られています。

うお座の近くには土星があります。現在の等級は0.7等（※1）で、フォーマルハウトよりも明るく見えます。

惑星は恒星とは異なり、大気の影響を受けにくいため、ほとんどまたたかず、穏やかな光を放っているように見えるのが特徴です。

土星の英名は Saturn（サターン） といい、これはローマ神話の農耕・収穫の神 サトゥルヌス（Saturnus） に由来します。秋の澄んだ空にひときわ輝く土星は、豊かな実りを思わせる存在です。

天高く馬肥ゆる秋。夜空には、天馬の星座をはじめ、水や海にまつわる星座や、豊穣の象徴ともいえる土星が輝いています。 空の上にも、豊かな自然を思わせる世界が広がっているのですね。

秋の夜には、涼しい風に吹かれながら夜空を見上げ、星々の物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※1…土星の等級は日本時間2025年10月15日0:00時点のもの（国立天文台暦計算室 今日のほしぞら参照）

※…星座や天体の見える方角や位置関係は2025年10月15日21時頃のものです

2025年10月21日、レモン彗星が地球に最接近

【▲ 2025年9月24日に撮影されたレモン彗星（C/2025 A6）（Credit: Dimitrios Katevainis, CC BY-SA 4.0）】

2025年10月21日、レモン彗星（C/2025 A6）が地球に最接近します。

この彗星は、2025年1月3日にアメリカ・アリゾナ州のレモン天文台で発見されました。

発見当初は、最も明るくなっても10等星程度にとどまると考えられていましたが、8月中旬ごろに急激に増光しました。

今後はさらに明るくなり、肉眼でも見える可能性があるという予測もあります。ただし、明るさの予測には不確定な要素が多く、期待ほどにはならないかもしれません。

レモン彗星は、公転周期が1000年以上という非常に長い周期を持つ彗星で、「長周期彗星」に分類されます。

次に地球に接近するのは西暦3421年とされており、この彗星を再び見ることができるのは、はるか未来の世代となります。そう考えると、今回のレモン彗星の接近は、まさに「一期一会」の天体ショーといえるでしょう。

レモン彗星は10月初旬にはおおぐま座付近を通過し、最接近のころには夕方の西の空、うしかい座のあたりに位置しています。

さらに増光することを願いつつ、その動きを追ってみてください。

文・編集／sorae編集部

