タレントの山口もえ（48）が1日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）に出演。夫で「爆笑問題」田中裕二（60）が“万馬券”を引き当てた経験を明かした。

「最近の話なんですけど」と切り出した山口は、「うちの夫が200円の競馬の馬券を、185万円ぐらいになったんですよ」と告白。「それが凄いのが、レースを間違えて買ったレースのが当たったんですよ」と打ち明けると、共演者らは「え」と絶句した。

「たまたま、そうなんですよ」という山口に、「メッセンジャー」黒田有は「引きが強いんちゃいます？」と推測。「西川きよし師匠も、“これ僕な、若い時にこういう当てモンやったんや”言うて、パッとやったら“1等！”って」と、大御所の“伝説”を披露。「これガチで」と補足した。

すると話を聞いていた「見取り図」盛山晋太郎も、負けじと参戦。「きよし師匠が劇場近くのパチンコ屋に行ったら、全台ジャグラーが光ったんです」と追撃したが、「オズワルド」伊藤俊介は「そんなわけない！」とツッコミ。盛山は「語り継がれてる」と、まことしやかに伝えていた。