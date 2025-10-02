◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第2戦 コペンハーゲン0―2カラバフ（2025年10月1日 アゼルバイジャン・バクー）

コペンハーゲン（デンマーク）のDF鈴木淳之介（22）が欧州CLで初出場を果たした。敵地でカラバフ（アゼルバイジャン）を相手に0―1と先行を許した中、後半開始から3バックの左に鈴木を入れて4バックから布陣を変更。チームがリズムをつかんだ中で鈴木も安定したプレーで貢献した。後半7分にはサイドチェンジのロングパスを正確に通し、同16分には裏に抜けた相手選手と競り合ってシュートを阻止。パス成功率90％（21本中19本）、デュエル7戦4勝と初めての欧州舞台で奮闘した。

後半38分にはGKからのロングキックを競り合った相手にボールをつながれてダメ押し弾を奪われる形になって試合も0―2で敗れた。それでもデンマークの地元メディア「ティップス・ブラデット」は6点満点の採点で鈴木をチーム2位の4点と評価。「先発の座に近づきつつある日本人が素晴らしいスタート」と称えた。

今夏にJ1湘南から加入後は負傷で出遅れたが、9月25日のデンマーク杯で公式戦先発デビューを飾ると、続けて国内リーグと欧州CLでも途中出場。一夜明けの2日には今月にブラジルなどと対戦する日本代表への招集も発表された。守備陣に不安を抱える中で存在をアピールするチャンスになりそうだ。