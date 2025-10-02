バレーボールのＳＶリーグ開幕会見が２日、都内で行われ、西田有志（大阪Ｂ）、高橋藍（サントリー）ら、各チームの代表選手が出席した。

今季、西田は日本代表に選出されていたが、“積極的休養”として代表活動には参加せず。個人の能力を向上させることに徹した。夏の間は、妻の古賀紗理那さんに紹介してもらったというＮＥＣの里大輔さんと、女子プロゴルフの宮里藍さんが世界ランク１位になった歳の専属トレーナーだった山本邦子さんとチームをトレーニングしてきたという。

２人をトレーナーとしてチームに招いたのは、「正解に近い（体の）使い方であるということを具現化してくれるトレーナーだった」から。「体の使い方が正しくなり始めているので、どれだけセットをやってもパフォーマンスは落ちない。いくら動いても全く疲れない」と手応えは十分だ。

ＳＶリーグでは主将としてチームを率いて、サントリーと初戦を戦う。「もちろん非常に楽しみ。（相手は）勝ちを絶対に求めるチームだと思うがその中でも自分たちがどう成長していくのか、常に僕たちのチームは答えを求め続ける、持ち続ける。全員が良いモチベーションで戦えているので不安感はない」と力を込めた。