一番の理由は…田村淳、ロンブー解散の裏側をテレビ初告白！

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』の特別版が、10月1日（水）に放送された。

今回はMCのウエストランド・井口浩之と、とろサーモン・久保田かずのぶが田村淳をゲストに迎えてトークを展開。淳が、ロンドンブーツ1号2号の解散の裏側をテレビで初めて赤裸々に明かした。

2025年6月に解散が発表されたロンドンブーツ1号2号。

淳は今回番組で“解散した理由”を尋ねられると、その裏側を語り始めた。

その前のトークで、元相方の田村亮の代わりにMCをやることになり、その結果、亮が罪悪感からか淳を気遣うようになり、次第にコンビバランスが崩れていったと話していた淳。解散理由についても「コンビバランスが崩れちゃってることのモヤモヤがあった」と明かす。

淳はこのモヤモヤを時間をかけて解消しようと思っていたが、さまざまなことを経て、最終的に一旦屋号を下ろして昔のような2人の関係に戻り、コンビのバランスを取ろうという考えに至ったという。

この裏側を聞いた久保田が「（コンビに）また戻ることもあるかもしれない？」と尋ねると、淳は「そうね」と返し、「本当は俺、亮さんにツッコんで欲しい」と亮への想いを語っていた。