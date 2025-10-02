注目ブラジル戦は過去2分11敗…森保監督「勝てたら大きな自信になる」
日本代表は14日、10月シリーズ第2戦でW杯最多5度の優勝を誇るブラジル代表と対戦する。ブラジルとの通算成績はドイツW杯グループリーグでの対戦も含めて2分11敗と未勝利。森保ジャパンとしても22年6月の前回対戦に0-1で敗れており、森保一監督は「ブラジルに勝てたら大きな自信になると思う」と意気込む。
北中米W杯を8か月後に控えるなか、ブラジル戦は日本代表の現在地を測る上で貴重なテストマッチ。日本でのホームゲームのためコンディション面に不安は残るが、互いに欧州組が中心を占めるいまはほぼ同じ条件。森保監督は「我々のやるべきことをまずはぶつけていくが、試合の中では力関係もあるので、状況に合わせてプレー選択、戦術的な選択を変えていければ。最初から守備的に戦うとか、ブラジルだから試しに攻撃的にやっていこうというのはなく、積み上げていく中で何をしていかないといけないかということを考えて“主体は自分たち”で戦っていきたい」と戦い方を見据えた。
ブラジル代表は今年5月、R・マドリーやミランなど世界的ビッグクラブを数多く率いたカルロ・アンチェロッティ監督が就任。続く6月にW杯出場を決めた後、9月のアウェー・ボリビア戦には敗れたため、南米予選は5位でのフィニッシュとなったが、ベテランと若手を融合させながらW杯本大会への準備を進めている。
森保監督は現在のブラジル代表について「FIFAランキングで1位ではないが、世界最強グループにいるのは間違いない。南米予選でも順位(5位)を見ると苦しんでいるように見えるが、余裕を持ってW杯出場を決めている。アンチェロッティ監督になって、コアな選手を決める作業をいまやっているところで、いろんな選手を試しながら、起用の仕方を変えながらチーム力を上げている」と冷静に分析。「南米予選を見ているとチームが噛み合っていなくても個で局面を突破できる素晴らしい選手がいるし、アンチェロッティ監督のもとで世界のスーパースターがハードワークして、チームのために戦うところは前所属のR・マドリーやその前からやっていた。チームで戦うところをどの選手にも要求しながらチームづくりをされているので非常に手強いと感じている」と警戒を口にした。
9月のアメリカ遠征に続いて内容面での積み上げも問われるが、過去未勝利の相手に結果を掴めるかも大きな注目が集まる一戦。森保監督も「ブラジルに勝てたら大きな自信になると思う。前回の戦いの中でも負けはしたが、チームのプロセスの中では自信を持てて、さらに課題として力をつけないといけないというのがあった。世界のトップトップ、W杯で一番優勝している国と戦って、同じ目線でどうやって勝つかということで、内容は泥臭く、圧倒して勝つということはないと思うが、勝利を目指して戦うところをチャレンジしていきたい」と語り、その上で「その中でできていること、できていないことを次の成長に生かしていければと思う。親善試合なのでW杯で当たった時のブラジルはまた違う顔があると思う。そこも踏まえてチャレンジしていきたい」と位置付けた。
また10日のパラグアイ戦も重要な一戦。カタールW杯後の第2次森保ジャパンにとって、南米勢との国際Aマッチは23年3月のウルグアイ戦(△1-1)とコロンビア戦(●1-2)、同6月のペルー戦(◯4-1)に続いて2年ぶり4試合目だが、森保監督は南米勢との戦いを「南米の技術力の高さ、ファウルギリギリでの激しく厳しい局面の戦い、試合を読む力という部分に日本が打ち勝っていければ世界のトップグループに入っていけるのではないか、世界一になれる可能性が上がるのではないかと思っている」と見据える。
さらに森保監督は「南米でよくマリーシアという言葉があるが、日本人にずる賢く戦えというのはなかなか合っていないとは思うが、試合の流れを読んだり、いろんな状況に適応・対応するために賢く戦える日本人というのができればいいなと思っている。その中で南米の駆け引きに日本人が、日本代表が勝っていけるようになると世界一の確率が上がると思っている」と指摘。「今回もおそらくいろんな局面があるなか、パラグアイもブラジルも自分たちの流れに引き込む戦いをしてくると思うので、そこに乗らないように、自分たちがどんな流れの中でも主体的に戦っていければと考えている」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
