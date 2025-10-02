霞ヶ関キャピタル<3498.T>は２日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比５５．４％増の１５００億円、営業利益予想は同４０．０％増の２６５億円とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。物流関連では冷凍冷蔵倉庫の需要が高いうえ、ホテル関連も円安の影響により国内旅行やインバウンドの需要が更に伸びるとみる。海外事業は注力しているドバイにおいて、人口の流入や経済成長から不動産需要が増えると見込む。期末一括配当予想は１６５円（前期は２４０円）。９月１日付の株式分割後の基準で実質４５円の増配となる。



２５年８月期は売上高が前の期比４６．９％増の９６５億１００万円、営業利益は同２．２倍の１８９億３３００万円だった。ホテルと物流、ヘルスケア関連のいずれも順調に推移した。



