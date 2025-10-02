2008年北京オリンピック柔道男子100キロ超級の金メダリスト・石井慧が、9月30日に自身のInstagramを更新。ハリウッド大スターとのツーショットを公開し、ファンから羨望の声があがっている。

石井は英語で《I’m speechless with emotion》（感動で言葉になりません）とつづり、米国の俳優、ドウェイン・ジョンソンとのツーショット写真を公開した。

ドウェイン・ジョンソンは、プロレスラーとしては、リングネーム「ザ・ロック」として絶大な人気を誇り、映画『ワイルド・スピード』シリーズのルーク・ホプス役などで知られるハリウッドの大スターだ。

Instagramのコメント欄には、《えーー!!うらやましすぎる〜》《ロック!! !! !!羨ましいです!! !!》《柔道界のスーパースター》 などの声があがっている。

石井は、日本時間9月30日にロサンゼルスの劇場でおこなわれたドウェイン・ジョンソン主演の映画『ザ・スマッシング・マシーン』（10月3日全米公開）のプレミア上映会に出席。2024年3月にプロ格闘家を引退している石井は、同映画で元総合格闘家のエンセン井上役でハリウッドデビューする。

スポーツ紙記者が言う。

「同映画は、UFC（総合格闘技団体アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ）のヘビー級トーナメントで2度のチャンピオンに輝き、日本では1998年から2001年ごろまで総合格闘技イベント『PRIDE』で活躍した総合格闘技界のレジェンド、マーク・ケアーを描いた伝記映画です。

ドウェイン・ジョンソンがスキンヘッドを封印し、ケアー役を演じます。映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で、2023年にアカデミー賞作品賞など7部門を受賞したアメリカの独立系スタジオ・A24の制作で、2025年9月に第82回ヴェネツィア国際映画祭のメインコンペティション部門で銀獅子賞を受賞した秀作です。

石井氏のInstagramのツーショットは、プレミア上映会で撮影されたもののようです。言葉にならないほど感動したことが表情に出ていますね」

2024年8月にはドウェインが来日し、日本での撮影をおこなった。日本では、2026年公開予定だ。