松田翔太の妻・秋元梢、「黒目を小さくしてるんですか？」“別人級”の姿にファン驚がく「カッコ良すぎる」
俳優・松田翔太（40）の妻でモデルの秋元梢（38）が2日、自身のインスタグラムを更新。インパクトある鋭い目線に「カッコ良すぎる」と反響があった。
【別カット】「カッコ良すぎる」黒目を小さくした“別人級”ファッションの秋元梢
秋元は、フランス語で「マチエール・フェカル」とブランド名をつづり、上目使いでカメラを見つめる写真を投稿。黒い瞳を小さく見せ、怖さを感じさせる雰囲気をかも醸し出している。
パッツン前髪に目尻が長いアイライン、真っ赤なリップ、そして小さくした瞳が相まって、普段の印象とはガラっと変わった “別人級”ファッションでファンを驚かせた。
この投稿にファンからは「黒目を小さくしてるんですか??かっこいい」「カッコ良すぎる」「日本一美人です」などのコメントが寄せられていた。
