アソビシステム「当社社員を装った詐欺」注意呼びかけ
アソビシステムは2日、公式サイトを通じ、同社社員を装った詐欺への注意を呼びかけた。
発表で「当社社員を装った詐欺にご注意ください」と題し、「当社の社員を名乗り、不審な連絡や取引が行われる事案が確認されています」と報告。「お取引先様におかれましては、当社社員からのメールやお取引で不審な点がございましたら、以下お問い合わせフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします」とし、「当社社員の個人メールアドレスのドメインは【@asobisystem.com】になります」と説明。「お手数ですが、当社からのメール受信時には、発信元のメールアドレスをご確認いただけますようお願いいたします」と呼びかけた。
同社については、所属するFRUITS ZIPPER、CUTIE STREETが、10月19日開催のイベント「SAMURAISONIC」に出演予定とされていたが、主催者がきょう2日に「各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明」などと発表。実際には出演調整が行われていなかったとし、被害を警察に相談したと伝えていた。
