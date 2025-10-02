町家の趣を生かした癒しの空間

2025年6月、世界遺産・二条城のほど近くに「ABOUT US COFFEE 二条城店」がオープンしました。伏見稲荷の1号店に続く、京都で注目の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の2号店です。

お店があるのは閑静な住宅街。地元の人も朝早くから訪れる一方で、周辺に宿泊している観光客や、同店を目がけて足を運ぶコーヒーファンも数多く訪れています。

2階の客席は、高い天井と、東向きの窓から差し込む自然光が開放的な空間。観光の合間にほっと一息つくのにぴったりです。

築約90年の町家をリノベーションした店内は、往時の柱や壁を残しつつモダンに仕上げられ、京都らしい落ち着きと洗練された雰囲気が同居しています。

1階奥には焙煎室を備え、「カラーソーター」という機械でコーヒー豆を一粒一粒選別。状態の悪い豆を除き、残った最高水準の豆のみを、手前にある大きなギーセン社製のロースターで丁寧に焙煎します。芳醇な香りが漂い、店に訪れる人を心地よく包み込みます。



店名の「ABOUT US」を直訳すると「私たちについて」。「US」という言葉には、人と人が関わり合うことで人生が豊かになる、多様性の社会で、生産者を含めた一人ひとりが主役である――そんな想いが込められています。

オーナーの澤野井さんは元々大阪でアパレルや美容関係の仕事をしていたという異色の経歴。経験ゼロからのスタートながら、ロースティングコンペティション「COFFEE COLLECTION WORLD DISCOVER 2022」での優勝を機に、一躍注目を集めました。

二条城店のマネージャー金川さんも、大阪のカフェで経験を積んだ後、澤野井さんの京都での挑戦に共鳴し、共に歩むことになりました。人の縁が、この店の理念そのものを体現しています。



「ハンドドリップコーヒー（ハピネス・ブルーム Hot）」750円

コーヒーは約7種類の産地と2種類のブレンドから好きなものを選べるのが特徴。シグネチャーブレンドである「ハピネス・ブルーム」は中浅煎りで、フルーティーな甘みと酸味が広がる一杯に仕上がっています。季節ごとにブレンドする豆が変わるので、訪れる度違った味わいに出合うことができます。

「カフェラテ（デイリー・リトル・ハピネス Hot）」700円

一方、もう一種類のブレンド「デイリー・リトル・ハピネス」は、日々の小さな幸せをイメージし、安定感のある味を楽しめるように考案されたブレンド。中煎りでクセがなく飲みやすい味わいで、まさに毎日飲みたい一杯です。

「アメリカンチェリーのタルティーヌ」700円

二条城店限定のスイーツも充実。「アメリカンチェリーのタルティーヌ」は、ライ麦パンにマスカルポーネクリームとチェリーのコンフィチュール、ハチミツを重ね、ミックススパイスのデュカをアクセントに仕上げた一品。香りが華やかでフルーティーなタイプのコーヒーと特によく合います。

「ほうじ茶バスクチーズケーキ」600円

「ほうじ茶バスクチーズケーキ」は、宇治産のほうじ茶を使い、香ばしさとほろ苦さが効いた珍しいチーズケーキ。とろけるような口どけで、チーズのコクがラテなどのミルク系のドリンクと抜群の相性です。

「ジャンボンフロマージュ」900円

こだわりのフードも見逃せません。フランス語で「ハムとチーズ」を意味する「ジャンボンフロマージュ」はシンプルなバゲットサンド。京都・岡崎のシャルキュトリー「リンデンバーム」のハムは肉のうまみがしっかりと感じられ、スイス産グリュイエールチーズとマッチ。シンプルだからこそ素材の旨みが生きる味わいは、スッキリ系のコーヒーと相性が良いと評判です。

「新しい豆を仕入れたときには、この味に合うスイーツは何か？という視点で常にペアリングを考えています」と金川さん。コーヒーとフードの相乗効果を楽しめるのも、同店の大きな魅力です。

ABOUT US COFFEE 二条城店は、世界遺産・二条城から徒歩数分の町家空間で、こだわりの焙煎コーヒーとスイーツ・フードのペアリングを満喫できる場所。観光の合間に立ち寄れば、旅の時間をより豊かにしてくれるでしょう。



■ABOUT US COFFEE 二条城店

（あばうと あす こーひー にじょうじょうてん）

住所：京都府京都市中京区姉猪熊町325-2

TEL：075-384-1890

営業時間：9〜18時

定休日：火曜（祝日の場合は営業）

アクセス：地下鉄二条城前駅から徒歩6分



