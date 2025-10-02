Mrs. GREEN APPLE、2025年最後の新曲「GOOD DAY」のMVを今夜プレミア公開！公開URLも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」のMVが10月2日21時にオフィシャルYouTubeチャンネルで公開。このたび公開URLが発表された。

■“キリングッドエール”のCMソング

9月28日に配信リリースされた「GOOD DAY」は、自身初の6ヵ月連続、そして2025年最後の新曲。

10月1日まで、コンセプトアートと名付けられたビジュアルが合計6種公開されてきたが、それらがMVの世界観に繋がるものなのかも、ついに明らかになる。

大森元貴（Vo、Gt.）はかつて、「この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった」とも言及している「GOOD DAY」。そのターニングポイントとなるかもしれない同曲のMVで、どのような世界観が描かれるのか。必見だ。

「GOOD DAY」は、キリンビール株式会社の新ブランド“キリングッドエール”のCMソングとして書き下ろされ、さらに、ビールの力で日本を明るくしたいという同社の想いに賛同した大森元貴が、綾瀬はるかに続くふたり目のブランドリーダーに就任している。

ブランドリーダーとしての想いを語った新TV-CM「キリングッドエール 大森さんの想い篇」が9月29日から全国で順次放映されており、さらに「GOOD DAY」を使用した新CMが10月6日から全国で順次オンエアされる。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

