　10月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は91銘柄、下落は131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9240>　デリバリコン　　　881.1　+245.1（ +38.5%）
2位 <1712>　ダイセキＳ　　　　 1499　　+300（ +25.0%）
3位 <6433>　ヒーハイスト　　　　642　　+100（ +18.5%）
4位 <2743>　ピクセル　　　　　　197　　 +27（ +15.9%）
5位 <2962>　テクニスコ　　　　　385　　 +30（　+8.5%）
6位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　353　　 +24（　+7.3%）
7位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1600　　 +98（　+6.5%）
8位 <4263>　サスメド　　　　　　893　　 +49（　+5.8%）
9位 <3498>　霞ヶ関Ｃ　　　　　 9745　　+525（　+5.7%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　+0.5（　+5.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <356A>　ＧＸＳＰＣＦ　　　 1010　　-271（ -21.2%）
2位 <2560>　ＭＸカーボン　　　52600　-10000（ -16.0%）
3位 <273A>　ＳＢＩサウジ　　　 7900　 -1449（ -15.5%）
4位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　　469　　 -59（ -11.2%）
5位 <4116>　大日精　　　　　　 3485　　-360（　-9.4%）
6位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4290　　-224（　-5.0%）
7位 <3686>　ＤＬＥ　　　　　　121.9　　-6.1（　-4.8%）
8位 <9561>　グラッドＣ　　　　497.6　 -23.4（　-4.5%）
9位 <6573>　アジャイル　　　　101.5　　-4.5（　-4.2%）
10位 <3185>　夢展望　　　　　　　239　　 -10（　-4.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1622.9　　+9.9（　+0.6%）
2位 <8801>　三井不　　　　　　 1554　　+9.0（　+0.6%）
3位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4027.5　 +22.5（　+0.6%）
4位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 3497.7　 +17.7（　+0.5%）
5位 <4523>　エーザイ　　　　 4911.5　 +22.5（　+0.5%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　14220　　 +65（　+0.5%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　211.3　　+0.6（　+0.3%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　603.9　　+1.6（　+0.3%）
9位 <4503>　アステラス　　　　 1650　　+4.0（　+0.2%）
10位 <4755>　楽天グループ　　　　923　　+2.1（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7453>　良品計画　　　　　 2860　 -43.5（　-1.5%）
2位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　637　　-6.1（　-0.9%）
3位 <9531>　東ガス　　　　　 5081.3　 -29.7（　-0.6%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2070　 -11.0（　-0.5%）
5位 <4063>　信越化　　　　　 4849.6　 -24.4（　-0.5%）
6位 <7201>　日産自　　　　　　　346　　-1.4（　-0.4%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2526　 -10.0（　-0.4%）
8位 <8233>　高島屋　　　　　　 1740　　-5.5（　-0.3%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　457　　-1.2（　-0.3%）
10位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3290　　-8.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース