[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇91銘柄・下落131銘柄（東証終値比）
10月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは241銘柄。東証終値比で上昇は91銘柄、下落は131銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は45銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は5円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9240> デリバリコン 881.1 +245.1（ +38.5%）
2位 <1712> ダイセキＳ 1499 +300（ +25.0%）
3位 <6433> ヒーハイスト 642 +100（ +18.5%）
4位 <2743> ピクセル 197 +27（ +15.9%）
5位 <2962> テクニスコ 385 +30（ +8.5%）
6位 <2673> 夢みつけ隊 353 +24（ +7.3%）
7位 <6549> ＤＭソリュ 1600 +98（ +6.5%）
8位 <4263> サスメド 893 +49（ +5.8%）
9位 <3498> 霞ヶ関Ｃ 9745 +525（ +5.7%）
10位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <356A> ＧＸＳＰＣＦ 1010 -271（ -21.2%）
2位 <2560> ＭＸカーボン 52600 -10000（ -16.0%）
3位 <273A> ＳＢＩサウジ 7900 -1449（ -15.5%）
4位 <3903> ｇｕｍｉ 469 -59（ -11.2%）
5位 <4116> 大日精 3485 -360（ -9.4%）
6位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4290 -224（ -5.0%）
7位 <3686> ＤＬＥ 121.9 -6.1（ -4.8%）
8位 <9561> グラッドＣ 497.6 -23.4（ -4.5%）
9位 <6573> アジャイル 101.5 -4.5（ -4.2%）
10位 <3185> 夢展望 239 -10（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1622.9 +9.9（ +0.6%）
2位 <8801> 三井不 1554 +9.0（ +0.6%）
3位 <8316> 三井住友ＦＧ 4027.5 +22.5（ +0.6%）
4位 <4661> ＯＬＣ 3497.7 +17.7（ +0.5%）
5位 <4523> エーザイ 4911.5 +22.5（ +0.5%）
6位 <5803> フジクラ 14220 +65（ +0.5%）
7位 <9434> ＳＢ 211.3 +0.6（ +0.3%）
8位 <5401> 日本製鉄 603.9 +1.6（ +0.3%）
9位 <4503> アステラス 1650 +4.0（ +0.2%）
10位 <4755> 楽天グループ 923 +2.1（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 2860 -43.5（ -1.5%）
2位 <9501> 東電ＨＤ 637 -6.1（ -0.9%）
3位 <9531> 東ガス 5081.3 -29.7（ -0.6%）
4位 <9107> 川崎汽 2070 -11.0（ -0.5%）
5位 <4063> 信越化 4849.6 -24.4（ -0.5%）
6位 <7201> 日産自 346 -1.4（ -0.4%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2526 -10.0（ -0.4%）
8位 <8233> 高島屋 1740 -5.5（ -0.3%）
9位 <4689> ラインヤフー 457 -1.2（ -0.3%）
10位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3290 -8.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9240> デリバリコン 881.1 +245.1（ +38.5%）
2位 <1712> ダイセキＳ 1499 +300（ +25.0%）
3位 <6433> ヒーハイスト 642 +100（ +18.5%）
4位 <2743> ピクセル 197 +27（ +15.9%）
5位 <2962> テクニスコ 385 +30（ +8.5%）
6位 <2673> 夢みつけ隊 353 +24（ +7.3%）
7位 <6549> ＤＭソリュ 1600 +98（ +6.5%）
8位 <4263> サスメド 893 +49（ +5.8%）
9位 <3498> 霞ヶ関Ｃ 9745 +525（ +5.7%）
10位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <356A> ＧＸＳＰＣＦ 1010 -271（ -21.2%）
2位 <2560> ＭＸカーボン 52600 -10000（ -16.0%）
3位 <273A> ＳＢＩサウジ 7900 -1449（ -15.5%）
4位 <3903> ｇｕｍｉ 469 -59（ -11.2%）
5位 <4116> 大日精 3485 -360（ -9.4%）
6位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4290 -224（ -5.0%）
7位 <3686> ＤＬＥ 121.9 -6.1（ -4.8%）
8位 <9561> グラッドＣ 497.6 -23.4（ -4.5%）
9位 <6573> アジャイル 101.5 -4.5（ -4.2%）
10位 <3185> 夢展望 239 -10（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1622.9 +9.9（ +0.6%）
2位 <8801> 三井不 1554 +9.0（ +0.6%）
3位 <8316> 三井住友ＦＧ 4027.5 +22.5（ +0.6%）
4位 <4661> ＯＬＣ 3497.7 +17.7（ +0.5%）
5位 <4523> エーザイ 4911.5 +22.5（ +0.5%）
6位 <5803> フジクラ 14220 +65（ +0.5%）
7位 <9434> ＳＢ 211.3 +0.6（ +0.3%）
8位 <5401> 日本製鉄 603.9 +1.6（ +0.3%）
9位 <4503> アステラス 1650 +4.0（ +0.2%）
10位 <4755> 楽天グループ 923 +2.1（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7453> 良品計画 2860 -43.5（ -1.5%）
2位 <9501> 東電ＨＤ 637 -6.1（ -0.9%）
3位 <9531> 東ガス 5081.3 -29.7（ -0.6%）
4位 <9107> 川崎汽 2070 -11.0（ -0.5%）
5位 <4063> 信越化 4849.6 -24.4（ -0.5%）
6位 <7201> 日産自 346 -1.4（ -0.4%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2526 -10.0（ -0.4%）
8位 <8233> 高島屋 1740 -5.5（ -0.3%）
9位 <4689> ラインヤフー 457 -1.2（ -0.3%）
10位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3290 -8.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース