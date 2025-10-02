SNSを通じて知り合った人物から「週間収益は30パーセントを超える」などと金の投資話を持ちかけられ岩国市に住む60代の男性が現金およそ112万円をだまし取られました。



被害にあったのは岩国市に住む60代の男性会社役員です。



岩国警察署によりますと男性はことし6月SNS上の投資に関する投稿を通じて投資家を名乗る人物と知り合い、「金の取引を中心に週間の収益は30パーセントを超える見込み」などと、金への投資や専用アプリでのアカウント作成をすすめられました。





話を信じた男性が指定された口座に100万円を振り込んだところアプリ上では利益が出ているかのような表示があったということです。男性がお金を引き出そうとしたところ「手数料が必要」などと言われ、男性はさらに12万5000円を振り込みましたがその後もお金を引き出せず詐欺だと気付いたということです。岩国署管内では先月にもSNSで知り合った人物からの投資話で現金およそ6200万円とおよそ1800万円をだまし取られる詐欺被害が発覚しています。警察ではインターネットやSNSで知り合った人物から投資やお金の話が出れば詐欺を疑い、警察や家族に相談するよう注意を呼びかけています。