【U-20W杯】イタリアがラフプレーで痛恨2失点 歴史的勝ち点のキューバ「こうなると予想はしていなかった」
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025 イタリア2-2キューバ(2日、チリ)
サッカーのU-20ワールドカップ第2節が行われイタリアがキューバに引き分けました。
イタリアは前半14分、右からのクロスのこぼれ球をアンドレア・ナターリ選手が押し込み先制。31分には今度は左からのクロスをジャマル・イドリス選手がダイレクトで決め2点目をあげます。
しかしアディショナルタイムにイドリス選手が相手にスライディングした際、2枚目のイエローカードをもらい退場となりました。
すると後半、キューバの攻撃を守るイタリアでしたが自陣のペナルティーエリア内で競った際、肘打ちをしたと判定されるとPKで1点を返されます。
さらに終了間際には、ゴール前にクロスをあげられた際にイタリアが相手を押し倒しまたもPKの判定で2点目。試合はそのまま2-2の引き分けとなりました。
これでイタリアは1勝1分けの勝ち点4でグループD2位、キューバは1分け1敗となりU-20ワールドカップで初の勝ち点1を手に入れ3位に浮上しました。
この結果に2得点を決めたキューバのミチャエル・カメホ選手は「こうなると予想はしていなかったが、神様のおかげでチャンスをもらえた」とコメントしました。グループD順位(第2節終了時)
1位・アルゼンチン 2勝 勝点6
2位・イタリア 1勝1分 勝点4
3位・キューバ 1分1敗 勝点1
4位・オーストラリア 2敗 勝点0