日本時間2日、ワイルドカードシリーズ第2戦が各地で4試合行われました。

ナ・リーグ西地区優勝のドジャースはレッズと対戦。初回、先発の山本由伸投手が2点を失いますが、2回以降を無失点で抑えると、打線が4回に逆転し、6回には大谷翔平選手のタイムリーなどで4点を加え、最後は佐々木朗希投手が160キロ超えの速球を連発し三者凡退。終わってみれば8-4と快勝しました。2連勝を飾り、ナ・リーグ東地区を制したフィリーズとの地区シリーズ進出を決めました。

カブスとの初戦を落としたナ・リーグ西地区2位のパドレスは1回にジャクソン・メリル選手の犠牲フライで先制すると、5回にはカブスの今永昇太投手からマニー・マチャド選手が2ランを放ちます。このまま逃げ切ったパドレスは1勝1敗とし、第3戦へ望みをつなげました。

ア・リーグ東地区2位のヤンキースは同地区3位のレッドソックスに対して点を取っては追いつかれる展開となりますが、8回に2アウト1塁からオースティン・ウェルズ選手が勝ち越しタイムリーを放ち、勝利を挙げました。

ア・リーグ中地区優勝のガーディアンズは同点の8回に2本のホームランなどで一挙5得点を挙げ、6-1で同地区2位のタイガースに勝利。勝負の行方は第3戦に持ち込まれました。

この結果、ドジャース以外のカードは前日敗れたチームが勝利して対戦成績が1勝1敗となり、日本時間3日に行われる第3戦で地区シリーズに進出するチームが決まることになりました。

▽ワイルドカードシリーズ結果

【第1戦】

ドジャース 10ー5 レッズ

カブス 3-1 パドレス

レッドソックス 3ー1 ヤンキース

タイガース 2ー1 ガーディアンズ

【第2戦】ドジャース 8ー4 レッズパドレス 3-0 カブスヤンキース 4ー3 レッドソックスガーディアンズ 6ー1 タイガース