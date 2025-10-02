上田竜也、マリウス葉との再会2ショットにファン歓喜「身長差が愛おしい」「結成日にありがとう」
【モデルプレス＝2025/10/02】上田竜也が9月29日、自身のInstagramを更新。事務所を卒業した後輩との再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】上田竜也、事務所の元後輩との可愛らしい“身長差”
上田は「え ちょまっ嘘だろ？マ、マリウス お前そんなデカかったっけ？」と2022年12月にSexy Zone（現timelesz）を卒業したマリウス葉との2ショットを公開。上田がしゃがみ、マリウスが背筋を伸ばした状態で横並びになり、仲睦まじい様子を見せている。また、マリウスは上田が主演を務めた音楽劇「謎解きはディナーのあとで」の見学に来ていたようで「久々に会ったけど成長しすぎじゃね？」と記していた。
この投稿には「交流が続いていて嬉しい」「変わらない関係性が素敵」「身長差が愛おしい」「上田兄貴大好き」「面白すぎる」などのコメントが到着。また9月29日がSexy Zoneの結成日であることから「結成日にありがとうございマリウス」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
◆上田竜也、マリウス葉と再会
◆上田竜也の投稿に反響
