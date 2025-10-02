松島聡＆白洲迅、主演ドラマ現場で奪い合い・三角関係勃発？「なんて可愛いんだろう」【パパと親父のウチご飯】
【モデルプレス＝2025/10/02】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める10月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）の囲み取材会が2日都内で開催され、撮影裏のエピソードなどが明かされた。
【写真】松島＆白洲、即興オムライス作り
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する新感覚のホームドラマ。取材会には、松島と白州のほか、共演する蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜、子役の棚橋乃望ちゃん、櫻くんが出席した。
子どもたちと手を繋ぎながら登場したキャスト陣。撮影エピソードを聞かれると、蓮佛は「1番印象的だったのが、主演のお2人の子どもたちからの愛されっぷりがすごくて！子どもたちはパパたちが大好きで、撮影が終わるたびに抱きつきに行ってるし、どちらかがメイク直しをしていると、子どもたちが手が空いているもう1人を奪い合いするんです」とほっこりエピソードを披露。
さらに、櫻くんが乃望ちゃんに「松島さんもらっちゃうからね」と言っていたこともあったという三角関係エピソードも。その際に乃望ちゃんは「私には周杜さんがいるから！」と言っていたようで、松島と白州だけではなく、猪俣にも子どもたちが懐いている様子も明かし、蓮佛は「なんて可愛いんだろうとすごい癒やされました」と話していた。
また、松島と白州がフォトセッション前にリハーサルなしで即興オムライス作りをする場面も。2人とも記者やスタッフに手順を聞きながら、戸惑いながらもそれぞれのオムライスを完成させていた。（modelpress編集部）
