タレントの勝俣州和（６０）が２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。還暦を迎えた心境を語った。

今年３月１２日で還暦を迎えた。ＭＣの黒柳徹子から「６０（歳）のお祝いはしたんですか？」と聞かれると「ありがたいことに、例えば木梨憲武さんとヒロミさんが会を開いてくれたりとか。出川（哲朗）さんと『ウッチャンナンチャン』と千秋と『キャイ〜ン』と『よゐこ』が開いてくれたりとか。あと加藤茶が開いてくれたりとか…合計１２回、お祝いの会を開いていただいた。ありがたいですね」と明かした。



自身が所属していたアイドルグループ「ＣＨＡ―ＣＨＡ」のメンバーからも祝福してもらったという。「還暦記念ということで、メンバーが集まってくれて。みんなで一緒に写真を撮ろうということで。２８年ぶりですね。みんな変わってなくて、すっごく楽しかったですね」と再集結を振り返った。

ＣＨＡ―ＣＨＡについては「僕ら本当に仲良かった」。再会後、勝俣のＹｏｕＴｕｂｅに出演した際には「５０万人の方が見てくれた」と語り「『ＣＨＡ―ＣＨＡ、イケんじゃない？』って話になって。イケるにはイケるんだけど、踊れないよねっていう。ファンの方のために、要望してくれるならこれからイベントをやっていこうかな」と今後の展望にも言及。「まさかこの年でＣＨＡ―ＣＨＡをやるとは」と笑った。