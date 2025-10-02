女優杉本彩（57）が1日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。男性を選ぶ「基準」について語った。

番組では、関西の女性たちへの「初デートの際の男性のNG行動」のインタビューをもとに、杉本とお笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）、「カーネーション」吉田結衣（36）が恋愛についてトーク。

若い世代では、「割り勘」が当然と考えられている話題になると、バブル世代の杉本は、「割り勘は絶対NG。100％男の人が払って頑張る姿をみせることがステキだし、男としての価値がある。1対1のデートだけじゃなくても、女性には絶対払わせないっていう時代ですよ。そういう時代で育ってきているから、割り勘とか言われたら、何だろう…オスとして認められない」と笑いを誘った。

魅力を感じる男性について聞かれると、「そりゃ、気前のいい人」と即答。「自慢話だけすごい聞かされて、最終的に金を出さない男とかいるでしょ？ 何にも協力しないやつ…」と苦笑する。

気前のいい男性のエピソードについては「それはやっぱり、びっくりするような高級ワインを開けるとか。それこそ3ケタ（万円）ぐらいの。あの時代はそういう人がいた」と振り返った。

さらに、印象的なプレゼントを問われ、「全然、何にも『あなたのことを好き』って態度を示していないのに、いきなり…突然ですよ。すごい宝石を持ってきた。さすがに私も、これをもらったらおかしいじゃないですか。『いただけません』って返した。2人っきりで食事したこともないし…」と、高級ジュエリーに驚いたことを明かした。

そんな杉本に、荒川は「（気前のいい男性が複数いた場合は）最終的にどこで選びますか？」と、恋人選びの基準を問うた。

これに、杉本は「私の場合は、私に従う人」と回答。「だって、自分で稼いでいるわけじゃない？ 仕事をして。そしたら、ある程度こっちのペースにきちんと合わせてくれる人じゃないと、足手まといでしょ？」と話した。

その意図について、「すごい傲慢（ごうまん）な風に聞こえがちかもしれないけど、でも私に従ってくれるってことは、私が最後まで責任を持ちますよ、って言っているんだから。とっても優しさだと思うけど」と説明。荒川は「すげー！」と感心していた。