¡Ú»°½Å¡Û°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª °ËÀª»ÖËà¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥È4Áª
¤Þ¤ë¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹³Ñ¡ª¡ÖVillage ¡õ Hotel »ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¡×
¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖVillage ¡õ Hotel »ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼(¤Ó¤ì¤Ã¤¸ ¤¢¤ó¤É ¤Û¤Æ¤ë ¤·¤Þ¤Á¤Á¤å¤¦¤«¤¤¤à¤é)¡×¡£ÃÏÃæ³¤±è´ß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÇò¤¤³¹¤Ê¤ß¤Ï°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¡£·úÊª¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥«¥Õ¥§¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþÂ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ï¥ß¥³¥Î¥ë¥«¥¾¡¼¥ó¡¢¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¥¾¡¼¥ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã¥¾¡¼¥ó¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¸«¤Ê¤Î¤Ï¥ß¥³¥Î¥ë¥«¥¾¡¼¥ó¡£¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ß¥³¥Î¥¹Åç¤äÃÏÃæ³¤À¾Éô¤ËÉâ¤«¤Ö¥á¥Î¥ë¥«Åç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇòÊÉ¤Î¾®Ï©¤òÊâ¤±¤Ð°Û¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤â¥ß¥³¥Î¥ë¥«¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ì¥¬¥í¡×¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÆ«´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»¨²ß¤ä¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ß¹ñ¤Î»¨²ß¤äÆ«´ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬²Ú¤ä¤°¤ª»®¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
Êâ¤Èè¤ì¤¿¤é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÆîÉô¤Î¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ÃÏÊý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¥¾¡¼¥ó¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ú¥¹¥«¥É¡¼¥ë¡×¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÀ¸ºñ¤ê¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×600±ß¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤¬¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª
Â¾¤Ë¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë»ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼¤ÇÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÈò¤±¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Û¹ñ»¶Êâ¡£¤¼¤Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢£Village ¡õ Hotel »ÖËàÃÏÃæ³¤Â¼
¡Ê¤Ó¤ì¤Ã¤¸ ¤¢¤ó¤É ¤Û¤Æ¤ë ¤·¤Þ¤Á¤Á¤å¤¦¤«¤¤¤à¤é¡Ë
½»½ê¡¡»°½Å¸©»ÖËà»ÔÉÍÅçÄ®Ç÷»Ò2619-1
TEL¡¡0599-52-1226
±Ä¶È»þ´Ö¡¡10¡Á17»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ16»þ30Ê¬¡Ë ¢¨Æüµ¢¤êÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç
ÄêµÙÆü ÉÔÄêµÙ¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¸ø¶¦¸òÄÌ¡§¶áÅ´±Êý±Ø¢ª¼Ö15Ê¬¡ÊÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡£½ÉÇñ¼ÔÍ¥Àè¡Ë
ÎÁ¶â¡¡Æüµ¢¤êÍøÍÑ¡§ÆþÂ¼Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë700±ß¡¢¾®³ØÀ¸300±ß¡¢¥Ú¥Ã¥È300±ß
³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¢ö ¡ÖÅÔ¥ê¥¾¡¼¥È »ÖËà ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡¡¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×
¡ÖÅÔ¥ê¥¾¡¼¥È »ÖËà ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¡¢±Ñ¶óÏÑ¤ÎÆþ¹¾¤ËÎ©¤Ä°ËÀª»ÖËà¶þ»Ø¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÆþ¤ë¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥í¥Ó¡¼¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê³¤ÊÕ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÅ¹ÆâÀÊ¤È¡¢³¤¤È¥×¡¼¥ë¤ò¤Î¤¾¤à¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¡×¤Î¹ÈÃã¤È¥±¡¼¥¡£¹ÈÃã¤Ï¤Ê¤ó¤È12¼ïÎà¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×Îà¤Ï¡ÖNARUMI¥Ü¡¼¥ó¥Á¥ã¥¤¥ÊMILANO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇòÃÏ¤ËÍõ¿§¤ÎÇß¤Î²ÖÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¡£
¤³¤Á¤é¤ÏJRÅì³¤¤Î¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¡Ö¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼¡Ü¾Æ¤¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥ÈÆÃÊÌ¥×¥ì¡¼¥È¡×3900±ß¡£
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¾Æ¤¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¡£
¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥Õ¥£¡¼¡×¤È¡Ö¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ð¥ê¡×¤Î2¼ïÎà¡Ê¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹ÁªÂò²Ä¡Ë¡£¼èºàÅöÆü¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤º¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤í¤Ë¤¬¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê¥È¥Õ¥£¡¼¡Ë¤Î¹á¤ê¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÀäÉÊ¡ª ¡Ö¥¢¥Ã¥µ¥à¥Ð¥ê¡×¤Ï¥Û¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤ÊÕ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ï»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ¥ê¥¾¡¼¥È »ÖËà ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¡¡¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹
¡Ê¤ß¤ä¤³¤ê¤¾¡¼¤È¡¡¤·¤Þ¡¡¤Ù¤¤¤µ¤¤¤É¤Æ¤é¤¹¡¡¤«¤Õ¤§¤é¤¦¤ó¤¸¤¢¤ó¤É¤«¤Õ¤§¤Æ¤é¤¹¡Ë
½»½ê¡¡»°½Å¸©»ÖËà»Ô°¤»ùÄ®±Êý3618-33
TEL¡¡0599-43-7211
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á17»þ¡Ê16»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
ÎÁ¶â¡§
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´¸Åç±Ø¤«¤éÁ÷·Þ¥Ð¥¹Ìó7Ê¬
³¤¾å¤«¤éÅç¡¹¤òÄ¯¤á¤ë¡Ö¸Åç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¥¯¥ë¡¼¥º¡×
¡Ö¸Åç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸Åç¤«¤é±Ñ¶óÏÑ¤ÎÈþ¤·¤¤¥ê¥¢¥¹³¤´ß¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÍ·Í÷Á¥¤Ç¤¹¡£Á¥¤ÏÂç·¿¤Î¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µ¡×¡£´õË¾¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡¢3ËÜ¥Þ¥¹¥È¤ÎÈÁÁ¥¥¿¥¤¥×¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¹Ò³¤»þÂå¤Î¥«¥é¥Ã¥¯Á¥¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÁ¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²º¤ä¤«¤ÊÏÑÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍÉ¤ì¤â¤Ê¤¯¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅç¤ä¡¢»ÖËà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥³¥ä³¤Î¿¿¼îÍÜ¿£¤¤¤«¤À¡£ÍÌ¾¤Ê¥ß¥¥â¥È¤Î¿¿¼î¹©¾ì¤â±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Á¥Æâ¤Ï1³¬¤È2³¬¤¬¤¢¤ê¡¢2³¬¤Ë¤ÏµÊÃã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤êÄ¯¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¿·´´Àþ¡ß¤·¤Þ¤«¤¼¥³¥é¥Ü ¥¯¥ê¥¢¾èÁ¥µÇ°¾Ú¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¤È¿·´´Àþ¤ÈÁ¥¤òÆ±»þ¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¢£¸Åç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê¤«¤·¤³¤¸¤Þ¤¨¤¹¤Ñ¡¼¤Ë¤ã¤¯¤ë¡¼¤º¡Ë
½»½ê¡§»°½Å¸©»ÖËà»Ô°¤»ùÄ®¿ÀÌÀ752-11
TEL¡§0599-43-1023
±Ä¶È»þ´Ö¡§½Ð¹Ò15»þ30Ê¬¡¢½êÍ×»þ´ÖÌó50Ê¬
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í1900±ß¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¾®¿Í¡Ê4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸¡Ë1100±ß
¡ÚEX¿½¹þ¸ÂÄê¡Ö¿·´´Àþ¡ß¤·¤Þ¤«¤¼¥³¥é¥Ü ¥¯¥ê¥¢¾èÁ¥µÇ°¾Ú¡×ÉÕ¡Û¸Åç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¥¯¥ë¡¼¥º¡¡¾èÁ¥·ô
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤¤Ã¤×Çä¤ê¾ì¤Þ¤Ç¶áÅ´¸Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Àä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ªÈ©¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡ª ¤ÈÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö¸ÅçÊõÀ¸±ñ¡×
±Ñ¶óÏÑ¤òË¾¤àÁ´¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÏÂÉ÷Î¹´Û¡£°ËÀª»ÖËà¤òÂåÉ½¤¹¤ë½É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¯¡¢2016Ç¯¤Î°ËÀª»ÖËà¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÏÄí±à¤¬µÄÄ¹¹ñ²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âì¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¿á¤È´¤±¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ëý¤Ï¸Åç¤Ç½é¤á¤Æ¸»Àô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À²¹Àô¡£Æüµ¢¤êÆþÍá¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ËÀª»ÖËà²¹Àô¡ÖÄ«¤Ê¤®¤ÎÅò¡×¡ÊÃËÅò¡Ë¤È¡ÖÍ¼¤Ê¤®¤ÎÅò¡×¡Ê½÷Åò¡Ë¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿Å¸Ë¾ÂçÍá¾ì¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÄ¯¤á¤ë±Ñ¶óÏÑ¤Ï³¨¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
½÷Åò¤Ï¡¢Ã¦°á½ê¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡ÖÅ¸Ë¾ÂçÍá¾ì¡×¤È¡¢ÎÙ¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï²¼¤òÅÏ¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄí±àÏªÅ·É÷Ï¤¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë³¤¤¬¶á¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Ê¤ªÅò¤Ê¤¬¤éÈ©¤¬¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£Î¹¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÍá¾ì¤ÎÃ¦°á¾ì¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö²ÚÍÛÅïÏÂÉ÷¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ò2ÂæÈ÷¤¨¤¿É¸½àµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¤ä¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤â´°È÷¡£ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ç¡¢µ¡Ç½Åª¤«¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¿©»ö½è¡Ö±Ñ¶ó¤Î¤¦¤ß¡×¤Ç¡£°ËÀª»ÖËà¤Î³¤¤Î¹¬¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê²ñÀÊÎÁÍý¤ò¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö°ËÀª¥¨¥Ó¤Î¤ªÂ¤¤ê¡×¤Ë¡¢¡Ö³è¥¢¥ï¥Ó¤ÎÆ«ÈÄ¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¾¾ºåµíÀÖ¿È¤ÎÄã²¹Ä´Íý¤Î¥¸¥å¥ì³Ý¤±¥µ¥é¥À¡×¤Ê¤É¡¢»°½Å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âµé¿©ºà¤¬¤º¤é¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¸æµÒÁ°ÎÁÍý¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÅ·¤×¤é¤ä¡¢»ÖËà¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¤Æ¤³¤Í¼÷»Ê¡¢Âä¸æÈÓ¤ä¼«Ëý¤ÎÆÚ½Á¤Ê¤É¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
²¹Àô¤È¥°¥ë¥á¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
¢¨ÎÁÍý¤Ï½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿10·î°Ê¹ß¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÅçÊõÀ¸±ñ¡Ê¤«¤·¤³¤¸¤Þ¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¤¨¤ó¡Ë
½»½ê¡§»°½Å¸©»ÖËà»Ô°¤»ùÄ®¿ÀÌÀ718ÈÖÃÏ¤Î3
TEL¡§0599-43-3111
Æüµ¢¤êÆþÍá¡§12¡Á17»þ¡¡ÄÌ¾ïÎÁ¶âÂç¿Í2000±ß¡¢¾®¿Í¡Ê4¡Á11ºÐ¡Ë1000±ß
¡ÚEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¸ÂÄê¡ÛÆüµ¢¤ê²¹ÀôÆþÍá¥×¥é¥ó¡¡Âç¿Í1450±ß¡ÊÆþÅòÀÇ150±ßÊÌÅÓ¡Ë¡¢4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸800±ß¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ëÉÕ¤¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ëÌµÎÁÂß¤·½Ð¤·Í¤ê¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´¸Åç¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡ÊÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÌó3Ê¬¡Ë
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡õ¶áÅ´ÆÃµÞ¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¡ªEX¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¡Ö¶áÅ´°ËÀª»ÖËà¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡ÊEXÀìÍÑ¡Ë ¡×
¼óÅÔ·÷¤«¤é°ËÀª»ÖËà¤Ø¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¶áÅ´¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ÇÌó2»þ´Ö¡£½ªÅÀ¤Î¸Åç±Ø¤¬µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢°ËÀª¿ÀµÜºÇ´ó¤ê¤Î±§¼£»³ÅÄ±Ø¤âÄÌ¤ë¤Î¤Ç°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢JRÅì³¤¤È¶áÅ´¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö»ÖËà¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò¡ÖEX¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¶áÅ´°ËÀª»ÖËà¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡ÊEXÀìÍÑ¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¶è´Ö¡Ê¾¾ºå¡Á¸Åç±Ø¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¾è¼Ö·ô¡¢±ýÉüÆÃµÞ·ô°ú´¹·ô
¢¥Õ¥ê¡¼¶è´Ö¡Ê¾¾ºå¡Á¸Åç±Ø¡Ë¤Î¼þÍ·¾è¼Ö·ô¡¢ÆÃµÞ·ô°ú´¹·ô¡Ê2Ëç¡Ë
£¥Ñ¡¼¥ë¥·¥ã¥È¥ëÊÒÆ»1²óÍøÍÑ·ô¡Ê¸ÅçÊõÀ¸±ñ¡¢¸Åç±Ø¡¢»ÖËà´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë»ÖËà¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¡¢ÅÔ¥ê¥¾¡¼¥È »ÖËà¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥Æ¥é¥¹¤ò·ë¤Ö»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¥Ð¥¹¡Ë
¢¨»ÈÍÑ³«»Ï»þ¤Ï¶áÅ´Ì¾¸Å²°±ØÃÏ²¼²þ»¥Á°ÆÃµÞ·ôÁë¸ý¤ÇEX¾è¼ÖÉ¼¤ÈÍ½Ìó²èÌÌ¤òÄó¼¨¤Î¾å¡¢ÆÃµÞ·ôÅù¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ÆºÂÀÊ»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨´Ñ¸÷ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¤Î¤´ÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾ÎÁ¶â¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤âÌó20¡ó³ä°ú¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¡ª¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡ÖEXÍ½Ìó¡×¤Ç¿·´´ÀþÍ½Ìó¡¢¡ÖEXÎ¹ÀèÍ½Ìó¡×¤ÇÍ·Í÷Á¥¤Ê¤É´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¤¢¤È¤ÏÅöÆü¶áÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¡Ö¶áÅ´°ËÀª»ÖËà¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¡ÊEXÀìÍÑ¡Ë¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¡£
¤½¤Î¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ï¡Ö»ÖËà¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/
¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°ËÀª»ÖËà¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿À±¡¡Íµ¿å
¼èºà¶¨ÎÏ¡¿¶áÅ´¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»
