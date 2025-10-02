長尾謙杜×山田杏奈『恋に至る病』笑顔あふれるメイキング写真解禁！ YouTube特番配信決定＆ダイジェスト映像到着
長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がダブル主演する映画『恋に至る病』より、約3年ぶりの共演となった長尾と山田の抜群のコンビネーションがうかがえる笑顔にあふれたメイキング写真と、等身大の2人を収めたYouTube特別番組のダイジェスト映像が解禁された。
【動画】長尾謙杜×山田杏奈が出演する映画公開記念YouTube特別番組が配信！ ダイジェスト映像
本作は、斜線堂有紀による同名小説を廣木隆一監督のメガホンで実写映画化するラブストーリー。内気な男子高校生・宮嶺望を長尾謙杜、クラスのカリスマ的存在の少女・寄河景を山田杏奈が演じる。
本作で長尾は気弱で引っ込み思案の宮嶺を演じ、いつもクラスの中心にいる華やかな景を山田が演じている。そんな正反対のキャラクターを演じる2人は映画『HOMESTAY（ホームステイ）』以来、約3年ぶりの共演であったが、当時と変わらず、現場では常にいい距離感を保ちながら息の合った掛け合いを見せていたそう。そんな2人だからこそ、物語の中で揺れ動く複雑な感情や繊細な心理描写がより一層リアルに映し出されている。
今回解禁されたメイキング写真は、ふたりの相性の良さがうかがえる笑顔あふれる様子や、撮影の合間に真剣に作品に向き合う様子が捉えられ、作品の舞台裏をのぞき見るようなカットとなっている。
そんな撮影現場で阿吽の呼吸と言えるほどに息ぴったりの主演2人が出演するYouTube特別番組の配信が決定。全5回にわたる配信に先立ち、特別にダイジェスト映像が解禁された。
映画公開を記念して配信されるYouTube特別番組のダイジェスト映像では、「〇〇なのはどっち？」という二択企画から始まり、映画にちなんだオリジナルゲームコーナーで大盛り上がり。本作の主題歌を担当するSaucy Dogの石原慎也が登場するゲスト直撃取材企画など、映画撮影中の裏話や、お互いや自身について語り合うトーク企画も展開。
さらにはドッキリ企画も発動？ 普段はなかなか見ることのできない自然体の姿を、スクリーンの外でも楽しむことができる。さらに、それぞれが素直な言葉で語るトークも収録されている。
映画公開前から公開後にかけて全5回にわたって届けるこの特別番組は、アスミック・エース公式YouTubeチャンネルにて毎週金曜18時に配信予定。初回配信は10月3日18時を予定している。
映画『恋に至る病』は、10月24日より全国公開。
