放送作家でタレントの野々村友紀子（51）が2日、TBS系「ゴゴスマ〜GO GO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長のラブホ密会問題をめぐり、番組のある調査にツッコミを入れた。

小川氏の騒動を伝える中、番組では「これを機にもっと知りたい前橋市」と題し、パネルで前橋の特産や特徴などを紹介。友廣南実アナウンサーは「畜産がトップクラスなのに肉をあまり買わない」と説明すると、前橋は豚の生産で全国トップクラスながら「総務省の家計調査では肉の消費金額は政令指定都市を合わせても最下位」と読み上げた。

さらに「なぜ少ないのか市に問い合わせてみました」と続けたが、「理由は『分からない』。ただ、サラダのドレッシングの購入量が多いというデータもあるので、『野菜を食べる県民性なんですかね』という意見が」と伝えた。

聞き入っていた野々村は「それ、市に問い合わせたんですか？」と話すと、騒動の対応に大わらわの市役所を想像し「市、それどころじゃないんじゃないですか。そんなこと今聞かんとってって」と思わず口にしていた。