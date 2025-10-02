“M字開脚”などセクシーな魅力で平成のグラドルとして一時代を作ったタレント、インリン（49）が2日までにインスタグラムを更新。グラビア登場を告知した。

「9月29日発売の『週刊ポスト』(小学館)にグラビアが掲載されています」と書き出し、撮影時のオフショットを公開。黒のTバックと黒のガーターベルト、黒のニーソックスが合体した、妖艶なバックショットを公開した。

「20年ぶりに野村誠一さんに撮っていただきました 49歳になった今の私をまた野村さんに撮っていただけるのは本当に嬉しかったです スタイリストの富田さんとヘアメイクの新井さんも20年ぶりで、メイク中は昔話炸裂してしまいました 良かったら見てください」とつづった。

インリンの投稿に対し「インリンちゃん 昔と変わらずめっちゃかわいい」「インリンさんの美意識 スタイルキープは素敵すぎる」「カリスマでございます」などと書き込まれていた。

インリンは本名非公表。1976年2月15日、台湾生まれ。10歳で日本へ移住し、96年にグラビアデビュー。03年に3人組のマルチアートユニット「JOYTOY」の「愚民の恋」で歌手デビュー。バラエティー番組で活躍したほか、04年には「インリン様」としてプロレス「ハッスル」にも参戦した。08年に日本人の会社員男性と結婚。11年から生活拠点を日本から台湾に移した。10年に長男、13年に男女の双子を出産。162センチ。旧芸名はインリン・オブ・ジョイトイ。