ハイアールジャパンセールスは、節水性能を高めた縦型全自動洗濯機「Uシリーズ」5機種を、2025年10月16日より順次発売します。

ラインナップは、DDインバーター搭載の8.0kg全自動洗濯機「JW-UD80B」、7.0kg全自動洗濯機「JW-UD70B」、6.0kg全自動洗濯機「JW-UD61C」と、通常タイプの6.0kg全自動洗濯機「JW-U61C」、新サイズの5.0kg全自動洗濯機「JW-U50C」の5機種。

記事のポイント 家族構成や洗濯物の量に合わせて選べる5機種をラインナップ。洗剤量2倍で洗う「白さ追求」コースや、部屋干し臭を抑制する「除菌」コースなど9つの多彩なコースを搭載しているので、仕上がりや好みに合わせて選べます。通常タイプの2機種はシックな印象のブラックカラーも用意されます。

「Uシリーズ」は、用途や洗う物に合わせて選べる9つの洗濯コースを搭載。帰宅が遅く洗濯の時間が限られている方には、最短10分で洗いから脱水まで完了する「お急ぎ」コース。シャツやタオルをより白く仕上げたい方には、規定量の2倍の洗剤を使用し、つけおき10分と洗いかくはん10分によって白さを追求する「白さ追求」コースなど、日々の洗濯に便利なコースを搭載しています。

さらに、繊細な脱水で生地へのダメージを抑える「洗えるスーツ」コース（JWUD61C、JW-U61Cに搭載）や、肌に直接触れる下着やタオルを除菌しながら洗う「除菌」コースは、衣類を清潔に保ちたい方にオススメです。

また、お風呂の残り湯を有効活用できる「ふろ水ポンプコントロール機能」では、節水しながら効率的に洗濯できます。

DDインバーター搭載モデルは、ベルトを使わず、洗濯槽とモーターが直結されている「ダイレクトドライブ（DD）システム」と、洗濯槽の回転制御を無段階で行う「インバーターモーター」を採用することで、低騒音・低振動を実現。

早朝や夜間の子どもが寝ている時間帯でも、安心して洗濯機を回すことができます。また、洗濯物の量にあわせて最適な水量、回転速度で動作するため、節水や省エネの効果も期待できます。

ハイアール 「Uシリーズ」 発売日：2025年10月16日

