「デニム着ても物足りない」→【GU990円スカーフ】を巻くだけ♡「垢抜けコーデ術」

デニムコーデのマンネリ回避には、サッと巻くだけで雰囲気が変わり、トレンド感アップも狙えるスカーフが活躍しそう。【GU（ジーユー）】なら、「微光沢と表面感のある美しい生地」（公式オンラインストアより）を使用したスカーフが、990円のプチプラでGETできます。スタッフさんによる「垢抜けコーデ術」をマネして、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

巻くだけで垢抜けるペイズリー柄スカーフ

【GU】「ペイズリースカーフ」\990（税込）

高級感のある生地にペイズリー柄を上品にアレンジ。大人カジュアルコーデと相性が良さそうなスカーフ。パッと目を引くスカーフを投入することで、定番のデニムコーデもグッと今っぽく垢抜けた印象に仕上がりそうです。ワイン・ダークブラウン・ネイビーの3色展開。

大人がマネしたいキレイめカジュアルコーデ

ユニセックスで着られるオーバーサイズのデニムシャツ。ナロースカートやパンプスでフェミニンに。スカーフで華やかさも加味すれば、デニムが苦手な人も挑戦しやすいキレイめカジュアルコーデに。スカーフとバッグをブラウンで統一すると、スッキリまとまりそうです。

旬のクラシカルスタイルを楽しめるドット柄スカーフ

【GU】「ドットスカーフ」\990（税込）

プラスワンでクラシカルな雰囲気をまとって、トレンド感のあるコーデを楽しめそうなドット柄スカーフ。ブラックベースにナチュラルカラーのドット柄、ナチュラルカラーベースにブラックのドット柄の2色展開。シックな配色で甘さ控えめにスタイリングできそうなので、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

ビスチェアレンジで定番コーデが垢抜ける

なんだか物足りなさを感じる、白ロンTとジーンズの定番スタイル。そんなときこそ、スカーフの出番。スタッフさんのようにビスチェ感覚で取り入れれば、おしゃれ度が一気にアップ。首元や腰に巻くだけじゃなく、バッグにつけたり、ベルトループに通したり。ヘアアクセとしても使えるので、毎日のコーデに欠かせないアイテムになりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：mana.i