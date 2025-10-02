カンニング竹山、海外で約58年前のボルボ“超希少モデル”と遭遇「老夫婦が乗っていた」
お笑い芸人のカンニング竹山（54）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。海外ロケで出会った希少車を紹介した。
【写真あり】めっちゃ状態いい…カンニング竹山が、海外で見つけた約58年前のボルボ“超希少モデル”
竹山は「終わったぁ〜！バスで3時間半揺られ空港に！今から13時間半のフライトで帰ります」と報告。「色々と取材のロケ、色々と勉強になった」といい、「白ごはん、味噌汁、さんまの塩焼き、焼肉、とにかく日本の飯が食いたい」と海外ロケだったことをにおわせた。
そして「古い車に老夫婦が乗っていた」というコメントとともに、車の写真を公開。1967年に発売されたボルボ『142』であると思われ、希少な車の公開に「買いなよ」「かっこいいですね〜」などのコメントが寄せられている。
