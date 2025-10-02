ダウンタウン『DOWNTOWN＋』公式SNSに喜びの声「楽しみすぎる」 松本復帰を喜ぶ声も「もう2年近く見れてないので早く姿だけでも見たい」
吉本興業は2日、公式サイトを更新し、11月1日に開始する新配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』の名称が、『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）であること、その概要を発表。この一報と合わせて、公式サイト、公式Xアカウント、公式インスタグラムが開設され、それぞれに喜びの声が寄せられている。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
Xには「楽しみすぎる」「嬉しいぃ」「やっとだ…」「ありがとうございますとても楽しみに待ってました」「やっとー！会えるーおかえりなさい！即年契約しますね！」などの喜びの声が続々。
また、松本人志は、1年10ヶ月ぶりに芸能活動再開となることから「まずは松ちゃんのコンテンツですね もう2年近く見れてないので早く姿だけでも見たい」「復活待ってたよダウンタウン」などの復活を喜ぶ声も上がっている。
【画像】ワクワクが高まる！『DOWNTOWN＋』ロゴ
Xには「楽しみすぎる」「嬉しいぃ」「やっとだ…」「ありがとうございますとても楽しみに待ってました」「やっとー！会えるーおかえりなさい！即年契約しますね！」などの喜びの声が続々。
また、松本人志は、1年10ヶ月ぶりに芸能活動再開となることから「まずは松ちゃんのコンテンツですね もう2年近く見れてないので早く姿だけでも見たい」「復活待ってたよダウンタウン」などの復活を喜ぶ声も上がっている。