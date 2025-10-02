槙野智章＆高梨臨夫妻、愛犬と“笑顔の3ショット”を披露「お似合いのご夫婦」「みんな笑顔が素敵」
元サッカー日本代表の槙野智章（38）と俳優の高梨臨（36）夫妻が、ファッション誌『andGIRL PLUS（アンドガール プリュス）』（DONUTS）の公式インスタグラムに登場。愛犬を交えた仲むつまじい家族ショットを披露し、反響を集めている。
2人は、7日発売の『andGIRL PLUS Vol.03』で裏表紙を飾り、ゴルフウエア姿で登場。スペシャルゲストとして愛犬・ぱんちゃんも一緒に写り込み、仲の良さが伝わる家族3ショットが披露された。投稿には「かわいさも絆も100点満点」とのコメントが添えられている。
家族のほほ笑ましい姿にファンからは「みんな笑顔が素敵」「お似合いのご夫婦ですね」「パンちゃんもママとパパと一緒で嬉しそう」などのコメントが寄せられている。
