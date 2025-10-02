ローラ、“美文字”に反響「めっちゃ達筆」「とっても字が綺麗！」「素敵な書ですね」 今秋から書道を習い始める
モデルでタレントのローラ（35）が9月30日、インスタグラムを更新。今秋、書道教室に通い始めたことを明かすとともに、自身の書を公開した。
【写真】「めっちゃ達筆」「とっても字が綺麗！」ローラが書いた筆文字 ※8枚目
投稿では「朝起きると、ほんのり冷たい空気がお部屋に入ってくる。太陽の光が秋の太陽に感じる。道を走ると鈴虫達の大合唱が聴こえて心地いい。ススキも生え始め、コスモス達が一斉に咲き始める」と、ようやく訪れた秋らしい気候に胸を高鳴らせながら“秋コーデ”をまとった近影をアップ。
続けて、この秋から書道教室に通い始めたことを伝え、添削された書の写真を添え「先生の書かれた言葉をなぞりながら書く練習」をしている最中であると説明した。
半紙に書かれた筆文字に対し「とっても字が綺麗！」「美しい」「めっちゃ達筆」「素敵な書ですね」「秋の装いも書道始められたのもつづられてる言葉も素敵」「ローラさんのいろんなチャレンジ素晴らしいですね！」などと、称賛の声が数多く寄せられている。
